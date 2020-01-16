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16 января • обновлено в 11:34
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"Империи нужны солдаты": в послании Путина увидели новую угрозу для Украины

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Послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию показало, что в Кремле отказались от территориальных претензий к Беларуси, однако не исключили из списков своих интересов Украину.

Такой вывод озвучил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на YouTube, проанализировав речь главы страны-агрессора (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Хорошая новость в чем? Очевидно, они распрощались с идеей поглотить Беларусь. И в данном случае батька (Александр Лукашенко. – Ред.) может вздохнуть свободно. С другой стороны, если не будет этого союзного государства, это не значит, что внешняя политика России как-то изменится. И это нужно нам тоже учитывать", – предупредил Цимбалюк.

По его словам, главная угроза для Украины скрывалась в части выступления Путина, посвященной вопросам демографии в России.

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"Путин требовал от российских женщин рожать больше, потому что не хватает российскому государству людей. И для нас это важно, потому что именно Украину они рассматривают как страну-донора человеческого ресурса. Не просто так они упрощают систему получения российского гражданства и захватывают территории нашей страны, включая их де-факто в состав Российской Федерации", – объяснил журналист.

Владимир Путин

Владимир Путин

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Он также обратил внимание на слова Путина о том, что сейчас население России якобы составляет 147 млн человек. По словам Цимбалюка, в эту цифру российский президент включил население оккупированного Крыма, а также людей, которые бежали от войны на Донбассе и получили российское гражданство.

"Конечно, когда я слышу размышления о том, что нужно больше людей, то на ум приходит вывод, что империи нужны в будущем солдаты. И чем больше их будет, тем лучше", – указал Цимбалюк на ключевой посыл речи Путина.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Аннексия Крыма
Персоны
Роман Цимбалюк Владимир Путин
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