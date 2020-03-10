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10 марта • обновлено в 12:15
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В Полтаве отец на глазах у толпы жестоко избил дочь. Видео 18+

2.5т
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В Полтаве отец жестоко избил 14-летнюю дочь. Ребенка отобрали от семьи и поместили в реабилитационный центр.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НПУ в Полтавской области.

"Сотрудниками полиции Полтавы был обнаружен в социальной сети фрагмент видеозаписи, где взрослый человек жестоко обращается с несовершеннолетней девушкой. С видео было понятно, что применение силы к ребенку происходило возле одного из парков в центральной части города Полтава", – говорится в сообщении.

В Полтаве избили ребенка

В Полтаве избили ребенка

На опубликованном в сети видео показано, что мужчина держал девушку за волосы, бил ее кулаком по телу и головой о каменный парапет.

"Кременчугская газета" пишет, что избитой оказалась приемная дочь, которая периодически убегала из дома.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующими признаками статьи 125 УК Украины (Умышленное легкое телесное повреждение). Сейчас продолжаются следственные действия и решается вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания девушки в этой семье.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Путивль Сумской области в школе-интернате один ученик жестоко избил своего ровесника, а другой снимал все на видео.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина Полтава
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Гоша Злой
Гоша Злой
жесть. не зря сбегала от такого неадеквата
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Супрун клялась остатками своих волос, что в приемных семьях детям будет лучше, поэтому все детдома и интернаты надо срочно и одномоментно закрыть. И сейчас это продолжается. Как бы там не оказалось, что он ее ещё и насиловал.
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