В Полтаве мужчина выстрелил охраннику в голову из-за замечания о туалете. Видео

Во вторник, 6 августа, около 23:00 в Шевченковском районе Полтавы, рядом с кафе "Ботаник", мужчина выстрелил в охранника заведения.

Как написало издание "Коло", спикер областной полиции Юрий Сулаев рассказал, что неизвестный остановился, чтобы "сходить в туалет". Охранник закрытого заведения сделал замечание, а в ответ получил несколько выстрелов в голову (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы. Внимание 18+).

Пресс-служба полиции Полтавской области сообщила, что раненого мужчину 1979 года рождения в бессознательном состоянии доставили в реанимационное отделение областной клинической больницы.

Мужчина выстрелил в охранника Скриншот

По факту покушения на убийство сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Полиция начала проведения комплекса необходимых следственно-оперативных мероприятий.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 июля у Днепре, на балконе, застрелили мужчину, находившегося под домашним арестом.

Позже, 2 августа, на автозаправке на трассе "Одесса – Киев" в районе Беляевки произошла перестрелка, в результате которой был ранен мужчина.

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