Захват заложника в Полтаве: мужчину отпустили на авто с пленным полковником. Фото, видео и подробности

В Полтаве в ходе спецоперации по задержанию злоумышленника, который угнал автомобиль, последний сопротивлялся и угрожал сотрудникам полиции гранатой РГД-5. Мужчина взял в заложники двоих сотрудников полиции.

С захватчиком вели переговоры, после чего он обменял одного из заложников и уехал с ним на предоставленном авто в направлении выезда из города.

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12:00 Появилась информация, что автомобиль движется в сторону Киева. Причем речь идет о марке авто ВАЗ-2115.

11:10 Министр внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что злоумышленника отпустили вместе с заложником на предоставленном ему автомобиле. С захватчиком продолжаются переговоры, чтобы заставить его сдаться без вреда здоровью себе и окружающим.

"После переговоров злоумышленник обменял удерживаемого работника уголовного розыска на начальника УКР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Шияна, с которым он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями автомобиле Богдан", – рассказал Геращенко.

10:45 В Полтаве введена полицейская специальная операция "Гром".

Захват заложника в Полтаве Департамент уголовного розыска в Telegram

10:30 На место происшествия прибыли взрывотехники, следственно-оперативная группа и сотрудники уголовного розыска, отметили на сайте Национальной полиции Украины в Полтавской области.

"На улице Остапа Вишни проводится спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством. Пытаясь избежать ответственности, мужчина сопротивляется и угрожает работникам полиции гранатой. С ним ведут переговоры", – говорится в сообщении.

Захват заложника в Полтаве Департамент уголовного розыска в Telegram

10:00 По словам очевидца, события начались около девяти утра. На место происшествия сначала приехала "скорая", а затем правоохранители. Около бывшего хлебозавода были слышны крики, там оградили территорию.

В Полтаве мужчина угрожает взорвать себя вместе с полицейским irt.pl.ua

В Полтаве мужчина угрожает взорвать себя вместе с полицейским irt.pl.ua

В Полтаве мужчина угрожает взорвать себя вместе с полицейским irt.pl.ua

В Полтаве мужчина угрожает взорвать себя вместе с полицейским irt.pl.ua

На место ЧП прибыли правоохранители Национальная полиция