В Полтаве мужчина угрожает взорвать себя вместе с полицейским. Фото
В Полтаве неизвестный мужчина угнал автомобиль, а затем якобы взял в заложники полицейского, приехавшего на вызов.
Об этом сообщает местное издание "Полтавщина". Отмечается, что злоумышленник угрожает взорвать себя вместе с правоохранителем. На место происшествия прибыли взрывотехники, следственно-оперативная группа и сотрудники уголовного розыска, отметили на сайте Национальной полиции Украины в Полтавской области.
"На улице Остапа Вишни проводится спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством. Пытаясь избежать ответственности, мужчина сопротивляется и угрожает работникам полиции гранатой. С ним ведут переговоры", – говорится в сообщении.
В Полтаве мужчина угрожает взорвать себя вместе с полицейским irt.pl.ua
В Полтаве мужчина угрожает взорвать себя вместе с полицейским irt.pl.ua
В Полтаве мужчина угрожает взорвать себя вместе с полицейским irt.pl.ua
В Полтаве мужчина угрожает взорвать себя вместе с полицейским irt.pl.ua
На место ЧП прибыли правоохранители Национальная полиция
Место происшествия Карта
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