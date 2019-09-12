В Польше жестоко убили молодую украинку: все подробности

В Польше мужчина застрелил украинку из-за того, что она девушка не захотела с ним встречаться.

Как сообщает Interia.pl, убийство произошло 11 сентября в городе Гожув в общественной прачечной.

"Характер убийства указывает на то, что оно было совершено сознательно, направлено против конкретного лица. Свидетелями трагедии были другие работники прачечной. Раненую сотрудницу не удалось спасти", – сообщил представитель полиции Любуского воеводства Марцин Малуда.

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После убийство 26-летней украинки, мужчина сбежал в Германию. Однако неподалеку от Берлина ему преградили путь полицейские. Он вышел из автомобиля и направил на них оружие, после чего полиция открыла огонь на поражение. Мужчина от полученных ран скончался на месте.

Отмечается, что погибшего звали Павел Р., ему было 26 лет.

Убийство в Польше Interia.pl

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Сохачев в Польше в конце августа была убита 26-летняя гражданка Украины из Львовской области.

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