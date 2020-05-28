В Польше загадочно погибли два украинца: тела нашли в озере спустя неделю

В озере Нововарпеньское в Польше 26 мая были найдены тела двух украинцев, которые считались пропавшими без вести. Их искали больше недели.

Как пишет 24kurier.pl, погибшими оказались граждане Украины 31 и 36 лет, которые недавно приехали в Польшу на работу.

В местной полиции отметили, что поиски мужчин были довольно затруднительными, поскольку озеро Нововарпеньское сильно заилено. Однако спасателям все же удалось обнаружить тела недалеко от берега. Также польские правоохранители выяснили, что 17 мая погибшие украинцы приплыли в магазин на лодке. На обратном пути их след исчез.

В Польше в озере нашли тела двух украинцев socportal.infо

"Мы получили сообщение об исчезновении 18 мая. В то время было известно только то, что мужчины пришли в магазин и отправились за покупками. Не было уверенности, попали они тогда в лодку или нет", – рассказала польская полицейская.

"Сейчас точно неизвестно, что произошло, потому что расследование все еще продолжаются. На озере была прокуратура, она охраняла тела. Вероятно, мужчины сели в лодку после закупки, но не справились с ней и утонули", – предположила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 мая в польском городе Жирардув также был найден мертвым 47-летний украинец. Однако на теле покойного, по данным полиции, никаких травм не было обнаружено.

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