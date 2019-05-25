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В Польше загадочно погиб украинец: что известно

1.8тЧитать материал на украинском

В Польше при загадочных обстоятельствах погиб украинец – 26-летний заробитчанин Сергей Савенков.

Об этом сообщает портал gazeta.zp.ua. Отмечается, что житель Бердянска в последний раз вышел на связь с родными 7 мая.

Тогда он сказал, что находится около отеля Mercure, у него нет денег, документов и он плохо себя чувствует. В тот день мужчина должен был возвращаться с заработанными деньгами домой.

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В Польше загадочно погиб украинец: что известно

gazeta.zp.ua

Известно, что за два месяца до этого ему сделали операцию на головном мозге, из-за чего у него могли быть провалы в памяти.

Родным сообщали, что позже молодого человека видели на ж/д вокзале Кракова. 24 мая отец и брат Савенкова приехали в Польшу для опознания тела.

По словам медиков, украинец упал с высоты 9 этажа и погиб на месте, однако родные предполагают, что его могли убить. Сейчас они собирают деньги на транспортировку тела в Украину.

В Польше загадочно погиб украинец: что известно

gazeta.zp.ua

Как писал OBOZREVATEL, 17 марта в Кракове во время строительных работ возле королевского замка на Вавеле погиб гражданин Украины. К смерти 45-летнего мужчины привел оползень.

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Тема
украинцы за границей
Место
Польша
Теги
заробитчанеУкраинаукраинцы в Польшесмерть
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