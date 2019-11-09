В Польше по запросу России в субботу, 9 ноября, был задержан сотрудник секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур ("Тополя").

Это произошло на пограничном пункте Дорогуск, сообщила омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

"По имеющейся информации, к нему не допускают украинского консула и не предоставляют адвоката", – написала она. Вскоре консул Украины в Люблине Юрий Кучерявый в комментарии "РБК-Украина" сообщил, что сотрудник ведомства встретился с задержанным.

"Он был на пересечении границы. Предоставил необходимые разъяснения", – отметил дипломат.

Игорь Мазур (позывной "Тополя") facebook.com/ProMovu1

Денисова уточнила, 11 ноября в городе Хелм будет решаться вопрос о взятии Мазура под стражу с целью экстрадиции в Россию.

Мужчина ехал в Польшу по приглашению вице-спикера польского Сейма Беаты Мазурек.

Известно, что задержание произошло в ответ на запрос Следственного комитета РФ в Интерпол о международном розыске ветерана, лидеров УНА-УНСО и членов других политических партий по обвинению в участии в боях на площади "Минутка" в Чечне.

В Facebook-сообществе "Про мову" отметили, что в связи с задержанием украинца активисты в 19:00 планируют выйти на акцию под посольство Польши.

Игорь Мазур воевал в качестве добровольца на Донбассе. Он также является заместителем председателя УНА-УНСО ("Українська національна асамблея – Українська націоналістична самооборона") – украинской политической партии националистического направления.

Как писал OBOZREVATEL, накануне на контрольном пункте "Чаплынка" административной границы между материковой частью Украины и аннексированным Крымом российские оккупанты задержали легендарную 82-летнюю крымскую татарку Айше Сеитмуратову.

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