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9 ноября • обновлено в 17:40
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Экстрадируют в РФ? В Польше задержали одного из лидеров УНА-УНСО

8.3т Читать материал на украинском

В Польше по запросу России в субботу, 9 ноября, был задержан сотрудник секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур ("Тополя").

Это произошло на пограничном пункте Дорогуск, сообщила омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

"По имеющейся информации, к нему не допускают украинского консула и не предоставляют адвоката", – написала она. Вскоре консул Украины в Люблине Юрий Кучерявый в комментарии "РБК-Украина" сообщил, что сотрудник ведомства встретился с задержанным.

"Он был на пересечении границы. Предоставил необходимые разъяснения", – отметил дипломат.

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Игорь Мазур (позывной "Тополя")

Игорь Мазур (позывной "Тополя")

facebook.com/ProMovu1

Денисова уточнила, 11 ноября в городе Хелм будет решаться вопрос о взятии Мазура под стражу с целью экстрадиции в Россию.

Мужчина ехал в Польшу по приглашению вице-спикера польского Сейма Беаты Мазурек.

Известно, что задержание произошло в ответ на запрос Следственного комитета РФ в Интерпол о международном розыске ветерана, лидеров УНА-УНСО и членов других политических партий по обвинению в участии в боях на площади "Минутка" в Чечне.

В Facebook-сообществе "Про мову" отметили, что в связи с задержанием украинца активисты в 19:00 планируют выйти на акцию под посольство Польши.

Игорь Мазур воевал в качестве добровольца на Донбассе. Он также является заместителем председателя УНА-УНСО ("Українська національна асамблея – Українська націоналістична самооборона") – украинской политической партии националистического направления.

Как писал OBOZREVATEL, накануне на контрольном пункте "Чаплынка" административной границы между материковой частью Украины и аннексированным Крымом российские оккупанты задержали легендарную 82-летнюю крымскую татарку Айше Сеитмуратову.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Людмила Денисова
Место
Польша
Теги
Ветераны войны на Донбассе задержание
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Федоров Федор
Федоров Федор
".....лидеров УНА-УНСО и членов других политических партий по обвинению в участии в боях на площади "Минутка" в Чечне.".....И вислоухие после этого жалуются на т.н "ихтамнетов" и воют "а на за що"?
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Зачем это дерьмо в России? Экстрадируйте в ДHP! Там знают что с такими делать)
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Serov Oleg
Serov Oleg
за жабры, и в матросскую тишину...
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