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20 ноября • обновлено в 23:54
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Порезали спину и ягодицы: в Польше украинцы напали на земляка

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В Кракове (Польша) во вторник, 19 ноября, двое украинцев с ножом напали на своего 21-летнего соотечественника и нанесли ему тяжелые ранения.

Двое подозреваемых, которым по 21 и 19 лет, были задержаны полицией в среду после полудня в их краковской квартире, передает "Польское радио".

Инцидент произошел поздно вечером по улице Скаржинского, неподалеку от общежитий одного из местных вузов.

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Уточняется, что пострадавшего студента госпитализировали с колотыми ранами спины и ягодиц.

На месте преступления работала полиция и прокуратура. Правоохранители изучили следы и записи с камер видеонаблюдения, допросили свидетелей. Следователи выясняют роль задержанных в нападении, а также мотивы их преступления.

Иллюстрация

Иллюстрация

pixabay.com

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Польше на яблочной плантации в Садковице (Лодзинское воеводство) были найдены мертвыми двое заробитчан из Украины.

Односельчане погибших подозревают, что кто-то специально открыл окно в морозильной камере для фруктов, куда залезли мужчины, после чего запер их внутри.

Родные считают, что инцидент – инсценировка, который подстроили, чтобы не расплачиваться с заробитчанами.

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Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Тема
Криминал
Место
Польша
Теги
украинцы в Польше полиция
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
госпитализировали с колотыми ранами спины и ягодиц. Что с ним делали в такой позе?
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Николаев Олег
Николаев Олег
Европейцы приехали
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Александрович Валера
Александрович Валера
Хотели его
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