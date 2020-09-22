В Польше украинец инсценировал гибель, чтобы получить 190 млн грн. Фото и видео

Украинец, получивший польское гражданство, застраховал свою жизнь на 26 млн злотых (более 192 млн грн) и решил инсценировать свою смерть.

З заявлением о гибели 38-летнего сына в страховые компании Польши обратилась его мать, сообщается на сайте польской полиции (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По данным следствия, гражданка Украины в октябре 2019 года на территории Польши подала иск в 10 местных страховых компаний иск о компенсации за смерть сына. Она предоставила документы, согласно которым мужчина утонул на Киевском водохранилище в июле во время столкновения лодок, а его тело кремировали на следующий день.

Правоохранители выяснили, что украинец заключил договоры с компаниями в период с октября 2018 года по январь 2019 года. Также они выяснили, что уже после якобы смерти мужчина путешествовал за границу по польскому паспорту. В частности, он побывал в Великобритании, Турции, на Кипре.

Полиция задержала подозреваемого на пограничном пункте пропуска "Дорогуск". Его арестовали на три месяца, а прокуратура предъявила обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Украинцу грозит до 10 лет тюрьмы.

Польские правоохранители уточнили, что Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство в связи по даче ложных показаний матерью мужчины и сотрудников, проводивших судебно-медицинскую экспертизу.

(Видео – польской полиции)

Как сообщал OBOZREVATEL, гражданин Украины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время тест-драйва в Польше разбил автомобиль, который намеревался приобрести.