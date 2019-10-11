Главная Новости
12 октября • обновлено в 02:26
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Душил и сломал нос: в Польше работодатель жестоко избил украинского актера

1.1т Читать материал на украинском

Украинского актера Юрия Марка, который работал в пиццерии в Польше, жестоко избил владелец заведения.

Инцидент произошел 10 октября. Об этом пострадавший сообщил на своей странице в Facebook, показав фото изувеченного лица.

Как рассказал мужчина, у него сломан нос, а на шее остались следы, так как поляк его душил.

Новости
Поставили на колени и заставили съесть флаг: экс-регионал поделился неожиданной "страшилкой" о Польше

Юрий Марк

Юрий Марк

facebook.com/shootingstarco

Украинец рассказал, что больше 20 лет играл в театре, участвовал в Революции Достоинства в 2014-м. Три года назад из-за затруднительного финансового положения уехал в Польшу на заработки.

"Руководитель локации в день увольнения по соглашению сторон еще три недели назад не выплатил расчет и сказал прийти в 22:00 за деньгами.

Учитывая, что я иностранец, пытался меня обмануть на деньги, а когда понял, что не получится, начал угрожать и душить. Это заставило меня вызвать полицию. До приезда полиции руководитель пиццерии всеми способами провоцировал меня, но, не сдержавшись, нанес удар в лицо", – рассказал Марк о конфликте.

Юрий Марк

Юрий Марк

facebook.com/shootingstarco

Заробитчанин также пожаловался на полицейских, которые "не хотели видеть лицо в крови и не пересмотрели записи видеокамер". В то же время, правоохранители вызвали на место инцидента скорую.

"Убежден, что если бы я себя защищал и был бы хоть один синяк на руководителе пиццерии, я бы уже сегодня был депортирован", – написал Марк.

Юрий Марк

Юрий Марк

facebook.com/shootingstarco

Как писал OBOZREVATEL, недавно польские пограничники на пункте пропуска в Медыке (Подкарпатское воеводство) задержали 32-летнего гражданина Украины, которого 14 лет разыскивали в 190 странах так называемым красным уведомлением Интерпола за убийство.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Украина - Польша" на OBOZREVATEL.

Темы
Украина - Польша украинцы за границей
Место
Польша
Теги
заробитчане украинцы в Польше избили украинца фотографии
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
5
Смешно
0
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Очень показательно: 20 лет играл в театре, потом наскакал себе на майдане новую жизнь, так что вынужден был уехать в пшекию. Там некачественно помыл унитаз, за что получил от пана в рыло. Поляку незачет -- почему ребер не наломал быдлу?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel