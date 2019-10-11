Душил и сломал нос: в Польше работодатель жестоко избил украинского актера

Украинского актера Юрия Марка, который работал в пиццерии в Польше, жестоко избил владелец заведения.

Инцидент произошел 10 октября. Об этом пострадавший сообщил на своей странице в Facebook, показав фото изувеченного лица.

Как рассказал мужчина, у него сломан нос, а на шее остались следы, так как поляк его душил.

Юрий Марк facebook.com/shootingstarco

Украинец рассказал, что больше 20 лет играл в театре, участвовал в Революции Достоинства в 2014-м. Три года назад из-за затруднительного финансового положения уехал в Польшу на заработки.

"Руководитель локации в день увольнения по соглашению сторон еще три недели назад не выплатил расчет и сказал прийти в 22:00 за деньгами.

Учитывая, что я иностранец, пытался меня обмануть на деньги, а когда понял, что не получится, начал угрожать и душить. Это заставило меня вызвать полицию. До приезда полиции руководитель пиццерии всеми способами провоцировал меня, но, не сдержавшись, нанес удар в лицо", – рассказал Марк о конфликте.

Юрий Марк facebook.com/shootingstarco

Заробитчанин также пожаловался на полицейских, которые "не хотели видеть лицо в крови и не пересмотрели записи видеокамер". В то же время, правоохранители вызвали на место инцидента скорую.

"Убежден, что если бы я себя защищал и был бы хоть один синяк на руководителе пиццерии, я бы уже сегодня был депортирован", – написал Марк.

Юрий Марк facebook.com/shootingstarco

Как писал OBOZREVATEL, недавно польские пограничники на пункте пропуска в Медыке (Подкарпатское воеводство) задержали 32-летнего гражданина Украины, которого 14 лет разыскивали в 190 странах так называемым красным уведомлением Интерпола за убийство.

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