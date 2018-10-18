В Польше погибла украинская студентка в жутком ДТП: что известно

В польском городе Лодзь погибла 21-летняя студентка из Украины в ДТП.

По данным издания tvn24, аварию спровоцировал 20-летний водитель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Соответствующий момент был зафиксирован на муниципальные камеры.

Водитель быстро ехал по пустынному городу, не справился с управлением и врезался сначала в дом, а потом в стоящий автомобиль. Отмечается, что авария случилась ночью. Студентка от полученных травм скончалась на месте, а виновник ДТП был госпитализирован. Они оба не были пристегнуты. Более того, в крови у водителя обнаружили 1,8 промилле алкоголя.

Он позже рассказал, что распивал спиртные напитки в общежитии со своим другом, когда Галина (студентка из Украины) позвонила и попросила привезти ее из ресторана. Девушка работали в центре Лодзи. В результате парень пьяным сел за руль.

Авария в Польше fakt24

По его словам, в дороге между ними произошла ссора. Студентка якобы схватила руль, из-за чего и случилась авария. Парень частично признал свою вину. По данным издания, следователи уже обратились в суд для его задержания. Подозреваемому грозит до 12 лет тюрьмы.

Как выяснили журналисты, 20-летний водитель учился в Лодзинском университете и собирался жить в этом городе, потому что влюбился.

кадры с муниципальных камер

кадры с муниципальных камер

кадры с муниципальных камер

кадры с муниципальных камер

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе в Подкарпатском воеводстве Польши рухнул со склона автобус с украинцами, в результате чего погибли три человека, и свыше 50 - получили травмы. В крови у водителя нашли следы психотропных веществ.