В Польше погиб украинец: первые подробности

В польском городе Вроцлав при трагических обстоятельствах погиб молодой заробитчанин с Волыни.

Несчастный случай произошел 23 января примерно в 13:00 на стройплощадке вблизи Лесницы. Об этом, ссылаясь на слова знакомых погибшего, сообщают "Волынские Новости".

В частности, двое работников пострадали в результате удара электротока. Авария возникла к момент выгрузки строительных материалов.

В Польше трагически умер украинец

Отмечается, что на место прибыла экстренная медицинская помощь, а также прилетел вертолет скорой помощи. Пострадавших доставили в госпиталь. Однако украинца спасти не удалось.

Мужчине было 23 года, он проживал в селе Диброва Киверцовского района. В погибшего остались двое детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше умер работник Василий Черней, у которого прямо на рабочем месте ухудшилось состояние здоровья. Руководитель фирмы не предоставила ему помощи, а вывезла труп в лес.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!