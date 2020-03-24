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24 марта • обновлено в 15:33
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В Польше благодаря СБУ осудили поджигателей венгерского культурного центра в Ужгороде

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Суд в Кракове по материалам Службы безопасности Украины приговорил трех бывших правых активистов Фаланґи и Стшельца за попытку поджечь венгерский культурный центр в Ужгороде. Организатор и исполнители провокации получили реальные тюремные сроки.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Попытка поджога венгерского центра была осуществлена в феврале 2018 года. Тогда двое исполнителей пытались поджечь здание Венгерского общества культуры в Ужгороде. Один из них бросил бутылку с коктейлем Молотова, второй фиксировал поджог на видео.

В Польше благодаря СБУ осудили поджигателей венгерского центра в Ужгороде

По факту преступления было начато уголовное производство. После осуществления комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники СБУ установили причастность к поджогу здания двух граждан Польши, которые входят в праворадикальную организацию Фаланга. Члены этой структуры участвовали в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков группировок "ЛНР" и "ДНР".

Украинские правоохранители идентифицировали этих людей через камеры видеонаблюдения, выявили мобильные телефоны, с помощью которых они координировали свои действия, автозаправочную станцию, где они покупали горючее для поджога, когда пересекли границу с Украиной.

Во время досудебного следствия было установлено, что организовал поджог третий участник польской праворадикальной структуры.

Все материалы украинская сторона передала через Генеральную прокуратуру Украины в Генеральную прокуратуру Польши. Польские правоохранители задержали трех злоумышленников. Суд в Кракове признал фигурантов виновными в совершении преступления. Организатор приговорен к трем годам лишения свободы, исполнители - к меньшим срокам.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что заказчика поджога центра венгров в Ужгороде связывали с бизнесменом из РФ. Сама же провокация была направлена на обострение отношений между Украиной и Венгрией.

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Служба безопасности Украины расследование
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
На бутылку еще надо посадить за любовь к свинорусам
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Себостьян Прейро, Бутылка слишком глубоко у тебя в дупе. Уже не достать.
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Расследования

Новости расследований

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