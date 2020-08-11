В полиции сообщили подробности поджога авто Богдана

В полиции открыли уголовное производство по факту поджега автомобиля бывшего руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана.

Об этом сообщили на сайте Национальной полиции Киева. Отмечается, что на место происшествия выезжали спасатели около трех часов ночи 11 августа.

Огонь повредил три транспортных средства – Tesla Богдана и два припаркованные рядом авто Mazda и Hyndai, которые принадлежат местным жителям.

"Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества путем поджога, следователи назначат необходимые экспертизы", – говорится в сообщении.

Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных и следственных действий по установлению всех обстоятельств поджога авто и причастных к правонарушению лиц.

Ранее OBOZREVATEL писал, что автомобиль Tesla Андрея Богдана загорелся около трех часов утра 11 августа. Пожар ликвидировали через несколько минут.