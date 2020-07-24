В полиции пообещали награду за поимку полтавского террориста-беглеца

За помощь в поимке Романа Скрипника, который при задержании угрожал взорвать гранату и взял в заложники полицейского на Полтавщине, обещано денежное вознаграждение.

Об этом рассказал пресс-офицер Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Роман Гришин, передает Униан.

"Мы сегодня (24 июля – Ред.) объявим о том, что за информацию, которая приведет к поимке особо опасного преступника, полиция заплатит денежное вознаграждение. Сумму пока я назвать не могу, этот вопрос как раз сейчас согласовывается", – сообщил спикер.

По его словам, Скрипника уже объявили в розыск и сегодня все отделы полиции получат на него ориентировку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Полтаве в ходе спецоперации по задержанию злоумышленника, который угнал автомобиль, последний сопротивлялся и угрожал сотрудникам полиции гранатой РГД-5. Мужчина взял в заложники двух сотрудников полиции.

В МВД сообщили, что злоумышленником оказался ранее судимый 32-летний Скрипник Роман Николаевич.

С захватчиком вели переговоры, после чего он обменял полицейского на начальника уголовного розыска в Полтавской области Виталия Шияна и поехал с ним на данном авто в направлении выезда из города. Состоянием на24 июля в Полтавской области полиция продолжает поиски Скрипника.