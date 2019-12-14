В полиции объяснили внезапные обыски у Мухарского. Видео

В Министерстве внутренних дел Украины прокомментировали проведения обысков в квартире телеведущего, актера и писателя Антона Мухарского (Ореста Лютого), которые он "связал", вероятно, с расследованием в деле Шеремета.

Силовики не подтвердили, но и не опровергли прямое отношение к нему самого шоумена. Подробности рассказал директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко в эфире канала "Прямой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"У нас только допрошенных 3700 человек, а может быть еще больше. Поэтому я бы просил не принимать какие-либо следственные действия как некий приговор", – заявил он, добавив, что по делу проводилось и еще будет проводиться много следственных действий, в том числе и обысков.

В МВД прокомментировали обыски в Мухарского

Кроме этого, он подчеркнул, что следствие имеет полное право проводить любые действия, которые были санкционированы судом. Однако, по его словам, обыск в квартире, чьей бы она ни была, – не может считаться приговором тем, кто там находится.

"Это свидетельствует только о том, что следствие хочет в этом месте найти определенные сведения, которые, по его мнению, имеют для него существенное значение", – подытожил представитель МВД.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В ночь на 13 декабря в Киеве, на Подоле, правоохранители пришли с обысками в квартиру украинского телеведущего Антона Мухарского (Ореста Лютого). В доме в то время были квартиранты.

Вскоре Мухарский, в киевской квартире которого провели обыски, записал видеообращение, заявив, что эти события очень совпадают с брифингом МВД, на котором объявили о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.

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