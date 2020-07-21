Захватчик, который взял в заложники людей в автобусе в Луцке, представился правоохранительным органам Максимом Плохим.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. "Приоритетом есть диалог с лицом захватившим заложников. Лицо, захватившее заложников, позвонило в 9:25 в полицию, представилось именем Максим Плохой", – написал он.

Кроме того, оказалось, что в сети под авторством Максим Плохой есть книга "Философия Преступника", описывающая пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь.

Геращенко также цитирует отрывок из нее (далее приводится скриншот поста).

В полиции назвали имя захватчика автобуса в Луцке

Как сообщал OBOZREVATEL, появилось видео с предполагаемым террористом в Луцке, который захватил автобус с людьми. Его опубликовал сам мужчина на странице в YouTube за три часа до захвата автобуса.