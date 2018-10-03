В поезде Львов-Запорожье произошло смертельное ЧП: что известно 

Поезд №120, который 3 октября следовал из Львова в Запорожье, пришлось остановить из-за смерти пассажирки.

Как сообщает пресс-служба "Укрзалізниці", женщину без признаков жизни обнаружила проводница в одном из спальных вагонов.

Состав сделал остановку на станции Кривой Рог, где в вагон зашла полиция для проведения следственных действий.

На месте происшествия работали представители Национальной полиции Украины, медики, а также бригада поезда.

Из-за происшествия состав задержался примерно на полтора часа.

Как уточнила УНН пресс-секретарь полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская, пассажирка умерла естественной смертью.

"Признаков насильственной смерти на теле нет", — отметила она. Тем не менее правоохранители будут делать вскрытие тела женщины.

Кроме того, Старчевская сообщила, что в течение суток полиция откроет уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с дополнительной правовой квалификацией "естественная смерть".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кривом Роге обнаружили труп мужчины, по предварительной информации, погибшего под колесами поезда.