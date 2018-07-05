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"В подвалах гнили руки": в "ДНР" проговорились о своих зверствах

3.8тЧитать новость на украинском

Террористы "ДНР", сами того не желая, при общении друг с другом на одном из сепаратистских пабликов в интернете проговорились о жутких преступлениях, совершаемых ими на Донбассе.

Так, речь идет о мародерстве, пытках и жестоких массовых убийствах. Скриншоты их переписки обнародовал журналист Денис Казанский в своем блоге.

По его словам, "откровениями" о зверствах с общественностью поделились члены террористической группировки "Восток", контролируемой боевиком Александром Ходаковским. К примеру, в одном из постов рассказывается о жутких преступлениях "полевого командира" террористов Вадима Погодина по кличке "Керчь", на совести которого лежит убийство украинского школьника Степана Чубенко, а также его соратников.

В частности, все они промышляли похищениями людей, мародерством, и помимо всего, устраивали пытки и расстрелы в захваченном здании СБУ.

Захарченко и Погодин (справа)

Блог Дениса Казанского

Признания террористов ДНР

"В подвалах СБУ можно было обнаружить гниющие человеческие конечности, руки, пальцы, которые остались в результате действий "следователей" из батальона "Керчь". Для многих людей тогда здание СБУ стало ассоциироваться со смертью и бесследной потерей родного человека, а на пороге всегда толпились женщины в слезах и мужчины, которые сами искали своих женщин", — говорится в признательном посте оккупантов.

Признания террористов ДНР

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Кроме того, в указанном паблике в обсуждениях участвовали и такие одиозные личности сепаратистской среды "ДНР", как Игорь Стрелков и Натан Донецкий (Анатолий Гелюх), которые в комментариях выдали участие в войне на востоке Украины россиян.

Примечательно, что в обсуждениях местные пособники террористов высказали недовольство действиями российских оккупантов, возмутившись из-за того, что те "клали пацанов пачками", считая их людьми второго сорта.

Признания террористов ДНР

Признания террористов ДНР

Признания террористов ДНР

Еще одно важное и, пожалуй, самое жуткое признание, сделанное боевиком Натаном Донецким о соратниках его "конкурента" Ходаковского, касается массовых расстрелов мирных жителей на временно оккупированной территории, которых скопом хоронили в общей траншее.

Признания террористов ДНР

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"Итого — даже не открывая ни одно украинское СМИ, а просто слушая "ополченцев" из "Востока", а также Гиркина, Гелюха, Свистунова и других "замечательных" ребят, мы узнаем, что в Донецке "освободители" и "антифашисты" расстреливали и хоронили в ямах невиновных гражданских лиц, пытали в подвалах СБУ жителей Донецка, которым отрывали конечности, занимались мародерством и грабежами, сеяли террор. И все это происходило под чутким руководством "командировочных" кадровых офицеров из России, которые на самом деле и командуют боевиками "Л/ДНР", — подытожил Казанский.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-боец батальона "Донбасс" Дмитрий Кулиш, прошедший плен после Иловайского котла, рассказал, что российские военные и наемники жестоко пытали пленных добровольцев и бойцов ВСУ, отрезали им головы, снимали кожу и совершали другие тяжкие преступления.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на Обозревателе.

Тема
Война на Донбассе
Персоны
Денис КазанскийИгорь Гиркин (Стрелков)Александр Ходаковский
Место
УкраинаДонецк
Объекты
Новости ДНРтеррористы "ДНР"
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