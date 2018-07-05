"В подвалах гнили руки": в "ДНР" проговорились о своих зверствах

Террористы "ДНР", сами того не желая, при общении друг с другом на одном из сепаратистских пабликов в интернете проговорились о жутких преступлениях, совершаемых ими на Донбассе.

Так, речь идет о мародерстве, пытках и жестоких массовых убийствах. Скриншоты их переписки обнародовал журналист Денис Казанский в своем блоге.

По его словам, "откровениями" о зверствах с общественностью поделились члены террористической группировки "Восток", контролируемой боевиком Александром Ходаковским. К примеру, в одном из постов рассказывается о жутких преступлениях "полевого командира" террористов Вадима Погодина по кличке "Керчь", на совести которого лежит убийство украинского школьника Степана Чубенко, а также его соратников.

В частности, все они промышляли похищениями людей, мародерством, и помимо всего, устраивали пытки и расстрелы в захваченном здании СБУ.

Захарченко и Погодин (справа) Блог Дениса Казанского

"В подвалах СБУ можно было обнаружить гниющие человеческие конечности, руки, пальцы, которые остались в результате действий "следователей" из батальона "Керчь". Для многих людей тогда здание СБУ стало ассоциироваться со смертью и бесследной потерей родного человека, а на пороге всегда толпились женщины в слезах и мужчины, которые сами искали своих женщин", — говорится в признательном посте оккупантов.

Кроме того, в указанном паблике в обсуждениях участвовали и такие одиозные личности сепаратистской среды "ДНР", как Игорь Стрелков и Натан Донецкий (Анатолий Гелюх), которые в комментариях выдали участие в войне на востоке Украины россиян.

Примечательно, что в обсуждениях местные пособники террористов высказали недовольство действиями российских оккупантов, возмутившись из-за того, что те "клали пацанов пачками", считая их людьми второго сорта.

Еще одно важное и, пожалуй, самое жуткое признание, сделанное боевиком Натаном Донецким о соратниках его "конкурента" Ходаковского, касается массовых расстрелов мирных жителей на временно оккупированной территории, которых скопом хоронили в общей траншее.

"Итого — даже не открывая ни одно украинское СМИ, а просто слушая "ополченцев" из "Востока", а также Гиркина, Гелюха, Свистунова и других "замечательных" ребят, мы узнаем, что в Донецке "освободители" и "антифашисты" расстреливали и хоронили в ямах невиновных гражданских лиц, пытали в подвалах СБУ жителей Донецка, которым отрывали конечности, занимались мародерством и грабежами, сеяли террор. И все это происходило под чутким руководством "командировочных" кадровых офицеров из России, которые на самом деле и командуют боевиками "Л/ДНР", — подытожил Казанский.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-боец батальона "Донбасс" Дмитрий Кулиш, прошедший плен после Иловайского котла, рассказал, что российские военные и наемники жестоко пытали пленных добровольцев и бойцов ВСУ, отрезали им головы, снимали кожу и совершали другие тяжкие преступления.