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В плену у россиян: появилась тревожная информация об украинских моряках в Крыму

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У моряков украинского судна "ЯМК-0041", которые были задержаны 4 мая российскими силовиками возле берегов аннексированного Крыма, отобрали паспорта.

По словам Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, их принудительно удерживают на полуострове. Об этом она написала в Facebook.

"Есть информация, что членов экипажа рыболовного судна "ЯМК-0041", которые являются свидетелями в рамках уголовного дела против капитана судна Виктора Новицкого, принудительно удерживают. Капитана обвиняют в незаконном вылове рыбы, а члены экипажа, которые являются просто свидетелями, не могут вернуться домой. У них изъяты паспорта, а также осуществляется постоянное психологическое давление со стороны российских правоохранителей", – рассказала она.

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Денисова обратилась к Генпрокурору России Юрию Чайке, главе ФСБ России Александру Бортникову и председателю Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову с просьбой срочно предоставить информацию, на каких основаниях была ограничена свобода передвижения членов экипажа и почему у них были изъяты паспорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июня стало известно, что члены экипажа ЯМК-0041 "под давлением и угрозами" написали заявление о том, что находятся на территории военной базы РФ добровольно. 25 июня моряки объявили голодовку в связи с незаконным задержанием.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтАннексия Крыма
Персона
Людмила Денисова
Место
Украина
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Petrov Oleg
Petrov Oleg
свидомые в недоумении - как такое вообще возможно?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ничего не напоминает? Тупое стадо баранов.
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