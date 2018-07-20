В плену у россиян: появилась тревожная информация об украинских моряках в Крыму

У моряков украинского судна "ЯМК-0041", которые были задержаны 4 мая российскими силовиками возле берегов аннексированного Крыма, отобрали паспорта.

По словам Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, их принудительно удерживают на полуострове. Об этом она написала в Facebook.

"Есть информация, что членов экипажа рыболовного судна "ЯМК-0041", которые являются свидетелями в рамках уголовного дела против капитана судна Виктора Новицкого, принудительно удерживают. Капитана обвиняют в незаконном вылове рыбы, а члены экипажа, которые являются просто свидетелями, не могут вернуться домой. У них изъяты паспорта, а также осуществляется постоянное психологическое давление со стороны российских правоохранителей", – рассказала она.

Денисова обратилась к Генпрокурору России Юрию Чайке, главе ФСБ России Александру Бортникову и председателю Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову с просьбой срочно предоставить информацию, на каких основаниях была ограничена свобода передвижения членов экипажа и почему у них были изъяты паспорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июня стало известно, что члены экипажа ЯМК-0041 "под давлением и угрозами" написали заявление о том, что находятся на территории военной базы РФ добровольно. 25 июня моряки объявили голодовку в связи с незаконным задержанием.