В перестрелке в Броварах участвовали криминальные авторитеты: появились эксклюзивные подробности

В перестрелке в Броварах Киевской области, которая произошла утром 29 мая, принимали участие криминальные авторитеты – один из братьев Потапенко и Виктор Журавель.

Как сообщил источник OBOZREVATEL, разборки начались за контроль над легальными и нелегальными перевозками между Киевом и Броварами (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Задержаны 11 участников перестрелки в Броварах

По данным источника, Потапенко приехал на "стрелку" вместе с винницкими ультрас и скинхедами. При этом Журавель явился без поддержки. По нему открыли огонь.

Полиции удалось задержать 11 участников перестрелки, у них изъяты помповые ружья и ножи.

О Викторе Журавле известно, что ранее он уже был осужден за разбой и 17 лет провел в тюрьме.

В 2010 году вышел на свободу, но через год снова был задержан сотрудниками столичного УБОПа, а прокуратура предъявила обвинения в бандитизме по пяти различным эпизодам.

Как сообщал OBOZREVATEL:

29 мая в Броварах группа вооруженных людей расстреляла маршрутку прямо во дворе. Прибывшие на место полицейские устроили перестрелку с нападавшими.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, комментируя стрельбу в Броварах, заявил, что это отголосок коррупции, который нужно "лечить".

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