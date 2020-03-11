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11 марта • обновлено в 23:17
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На Львовщине жестоко избили и изнасиловали девушку-сироту. 18+

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В сети сообщили, что в городе Перемышляны на Львовщине жестоко избили и изнасиловали девушку-сироту.

Злоумышленники сняли преступление на видео. Пользователь Елена Липа написала в Facebook, что ролик насилия над девушкой распространяется в соцсетях уже несколько недель, однако причастные к истории до сих пор не наказаны.

Как передает "Варта1" со ссылкой на местных жителей, девочку зовут Вера, она сирота из Рогатинского района Ивано-Франковской области.

В Перемышлянах издевались над девушкой-сиротой

В Перемышлянах издевались над девушкой-сиротой

Варта1

В ноябре Вера закончила обучение в училище и продолжила проживать в Перемышлянах, арендуя жилье совместно с работницей бара "Автостиль". Именно в этом баре соседка и издевалась над сиротой. Женщина якобы систематически заставляла девушку оказывать сексуальные услуги.

Издание пишет, что она около двух недель назад вылила на голову пострадавшей майонез, а потом вытерла его тряпкой, которой мыла пол в баре. Женщина также сломала девушке руку.

Сломали руку и насиловали: на Львовщине поиздевались над сиротой. 18+

Скрин видео

"Держали ее под замком, в город не отпускали одну, забрали мобильный телефон и деньги в сумме 45 тысяч, которые были на карточке", – цитирует издание анонимный источник. Владельцы заведения уволили сотрудницу, которая принимала участие в издевательствах.

По информации пользователей соцсети, правоохранители якобы отказались принять заявление о преступлении.

Скриншот

Скриншот

Варта1

В пресс-службе полиции области заявили, что начали служебное расследование. "10 марта во время мониторинга социальных сетей сотрудники полиции Львовщины обнаружили публикацию, в которой говорилось об избиении и совершении действий сексуального характера в отношении девушки, которая проживала в городе Перемышляны на Львовщине, а также возможное ненадлежащее реагирование местных полицейских на сообщение о совершении преступления", – говорится в сообщении.

Осторожно! Видео 18+!

Как писал OBOZREVATEL, ранее Бердичевский горрайонный суд отправил под домашний арест двух 14-летних школьниц, избивших за парня свою ровесницу в селе Хажин Житомирской области.

Третьей девушке, которая тоже участвовала в избиении, наказание еще не выбрали. После драки потерпевшая оказалась в больнице.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Криминал
Место
Украина Львов
Теги
Национальная полиция Украины фотографии видео сексуальное насилие насилие изнасилование избили девочку
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Ш. Олег
Ш. Олег
Я не сентиментален, а где-то даже и слегка циник - профессия накладывает отпечаток, от этого, увы, никуда не деться. Но когда читаю подобные посты, к горлу подкатывает ком и на глазах выступают слёзы. Вот и сейчас смотрю на фотографии, а на душе - темнее, чем за окном… Насилие мерзко и противно человеческому естеству само по себе, независимо от причин и побуждений, по которым к нему прибегают. Но когда оно направлено на тех, кто слаб, беспомощен и не может на равных дать отпор, это противно и мерзко невыносимо, до боли в сведенных скулах. И мне абсолютно всё равно, кто эта несчастная девочка, какой образ жизни она ведёт и что привело к тому, что произошло - ТАК НЕЛЬЗЯ. Нельзя, чёрт побери, давать слететь с себя тоненькому слою милосердия, который эволюция тысячелетиями, по крупице наращивала на мозг зверя, превращая его в человеческий. Нельзя терять человечность.
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Ш. Олег, Согласен полностью и чтобы этим мразям испытать десятикратное унижение.
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Звери
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Гоша Злой
Гоша Злой
жесть!
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