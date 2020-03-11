В сети сообщили, что в городе Перемышляны на Львовщине жестоко избили и изнасиловали девушку-сироту.

Злоумышленники сняли преступление на видео. Пользователь Елена Липа написала в Facebook, что ролик насилия над девушкой распространяется в соцсетях уже несколько недель, однако причастные к истории до сих пор не наказаны.

Как передает "Варта1" со ссылкой на местных жителей, девочку зовут Вера, она сирота из Рогатинского района Ивано-Франковской области.

В Перемышлянах издевались над девушкой-сиротой Варта1

В ноябре Вера закончила обучение в училище и продолжила проживать в Перемышлянах, арендуя жилье совместно с работницей бара "Автостиль". Именно в этом баре соседка и издевалась над сиротой. Женщина якобы систематически заставляла девушку оказывать сексуальные услуги.

Издание пишет, что она около двух недель назад вылила на голову пострадавшей майонез, а потом вытерла его тряпкой, которой мыла пол в баре. Женщина также сломала девушке руку.

Скрин видео

"Держали ее под замком, в город не отпускали одну, забрали мобильный телефон и деньги в сумме 45 тысяч, которые были на карточке", – цитирует издание анонимный источник. Владельцы заведения уволили сотрудницу, которая принимала участие в издевательствах.

По информации пользователей соцсети, правоохранители якобы отказались принять заявление о преступлении.

Скриншот Варта1

В пресс-службе полиции области заявили, что начали служебное расследование. "10 марта во время мониторинга социальных сетей сотрудники полиции Львовщины обнаружили публикацию, в которой говорилось об избиении и совершении действий сексуального характера в отношении девушки, которая проживала в городе Перемышляны на Львовщине, а также возможное ненадлежащее реагирование местных полицейских на сообщение о совершении преступления", – говорится в сообщении.

Осторожно! Видео 18+!

Как писал OBOZREVATEL, ранее Бердичевский горрайонный суд отправил под домашний арест двух 14-летних школьниц, избивших за парня свою ровесницу в селе Хажин Житомирской области.

Третьей девушке, которая тоже участвовала в избиении, наказание еще не выбрали. После драки потерпевшая оказалась в больнице.

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