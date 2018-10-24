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В ожидании эпохального события: Суд ЕС готовится вынести вердикт по делу Фирташа

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В среду, 24 октября, Суд Европейских Сообществ в Люксмебурге может вынести решение по делу беглого украинского олигарха Дмитрия Фирташа о его экстрадиции в США.

Слушания о применимости Хартии ЕС по правам человека в апелляции против экстрадиции Фирташа состоялись 20 марта этого года, а вывод представлен 5 июня, сообщает "Интерфакс-Украина".

Адвокат Фирташа, экс-прокурор США Дэн Уэбб, 9 октября проинформировал судью суда Северного округа штата Иллинойс о мнении австрийских юристов беглого украинского олигарха, что после получения вердикта суда ЕС - Верховный суд Австрии может быстро решить дело их клиента. Согласно письму Вебба, обнародованному в материалах американского рассмотрения, хотя и невозможно предсказать решение суда, Фирташ может столкнуться с экстрадицией в короткие сроки после решения суда ЕС.

Дмитрий Фирташ

Дмитрий Фирташ

Апостроф

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Это может стать "эпохальным событием", уверен журналист Юрий Бутусов.

"Как известно, Фирташ был задержан в Австрии по требованию США. Формальная причина - соучастие во взятке индийским чиновникам. Фактическая - Фирташ имел колоссальный политический и бизнесовый вес при Януковиче, владеет большими объемами информации. Получив Фирташа, американцы получат доступ ко всем схемам украинской и отчасти российской энергетики", - написал он в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, Фирташа задержали 12 марта 2014 года в столице Австрии по запросу ФБР США и поместили в следственный изолятор.

Однако уже 21 марта Фирташ был освобожден под рекордный залог в 125 млн евро, деньги для которого, по данным источника OBOZREVATEL, были внесены российскими бизнесменами Аркадием и Борисом Ротенбергами, считающимися близкими к Кремлю. Братьев называют бывшими спаринг-партнерами президента России Владимира Путина по дзюдо.

В декабре 2017 года Апелляционный суд Вены отказал в экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа в Испанию.

Читайте все новости по теме "Арест Фирташа" на OBOZREVATEL.

Тема
Арест Фирташа
Персоны
Дмитрий ФирташЮрий Бутусов
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Галицький Данило
Галицький Данило
Благо у Ротенбергов с чаем стало туговато, может Фирташ и доедет до места, где можна будет сотрудничать со следствием, хотя всякое бывает, в Австрии сколько много шпилей, что... даже дверных ручек не хватит.
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Луговской Николай
Луговской Николай
Вор должен сидеть в тюрьме! Их в Украине столько,что и мест в тюрьмах не хватит! Потому мы и нищие!
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