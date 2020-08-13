В отношении экс-командира "Беркута" проведут спецрасследование по делу Майдана

Печерский районный суд Киева разрешил провести спецрасследование в отношении бывшего командира роты спецназначения "Беркут", которого подозревают в убийствах активистов во время Революции Достоинства в Киеве в 2014 году.

Как сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора, экс-беркутовец подозревается в совершении 20 февраля 2014 на ул. Институтской в Киеве по сговору с другими правоохранительными органами умышленных убийств 48 человек и покушений на умышленные убийства 80 человек, террористического акта и других преступлений (ч. 3 ст. 365, ст. 340, ч. 3 ст. 258, п. П. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 262 УК Украины).

Решение суда дает возможность провести специальное досудебное расследование (in absentia) в отношении подозреваемого, который скрывается. Его объявили в международный розыск.

Кроме того, соответствующее решение позволяет обратиться в суд с обвинительным актом.

Также Печерский суд заочно взял под стражу экс-директора Департамента материального обеспечения МВД Украины по делу о поставках из России спецсредств и их дальнейшего использования на Майдане 18-20 февраля 2014 года.

По данным следствия, бывший чиновник МВД причастен к поставкам из России в января 2014 года спецсредств при отсутствии запросов.

Решение о взятии под стражу дает право стороне обвинения начать процедуру его экстрадиции. Прокуроры будут обращаться в суд за разрешением о специальном досудебном расследование (in absentia) в отношении экс-чиновника МВД.

Как сообщал OBOZREVATEL, по расследованию дел Майдана завершено следственные действия в отношении двух бывших милиционеров полка особого назначения "Беркут", которых подозревают в разгоне и задержании участников Революции Достоинства. Еще одному экс-беркутовцу вручили подозрение.