В ОС назвали время отвода войск в Петровском

В пятницу, 8 ноября, в районе сел Петровское и Богдановка Волновахского района Донецкой области в 12:00 может начаться разведение сил.

Об этом сообщил руководитель пресс-центра Операции Объединенных сил Андрей Агеев, передает "Интерфакс-Украина". Он добавил, что украинская сторона готова начать разведение ввиду соблюдения режима тишины.

"Сегодня заканчиваются седьмые сутки, сегодня мы уведомили ОБСЕ через Министерство иностранных дел о том, что мы готовы. От МИД поступит подтверждение, и надеюсь, что завтра в 12 часов все пройдет по плану", – сказал Агеев.

Он добавил что пока на участке наблюдается тишина.

"То есть самое главное, самое необходимое условие проведения разведения на этом участке, как в частности и на других участках – соблюдение режима тишины на протяжении 7 суток с двух сторон", – отметил Агеев.

Названо время отвода сил у Петровского LB

Как сообщал OBOZREVATEL, разведение на первом участке в Станице Луганской прошло успешно, сейчас продолжается разведение на участке возле Золотого-4, в частности, началось разминирование территорий и демонтаж фортификационных сооружений.

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