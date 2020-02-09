Полевой командир "ДНР" Ходаковский в своём новом интервью рассказал на камеру, как в 2014 году обстрелял из "Градов" центр Ясиноватой.

Удивительные, конечно, люди. Называют украинских военных "карателями" и "убийцами" за то, что они якобы обстреливают города Донбасса. А потом сами признаются, что обстреливали города Донбасса. Какая-то шизофрения...

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Все подобные признания очень важно документировать и сохранять. Чтобы потом никто не мог сказать, что этого не было. Поэтому видео с Ходаковским я разобрал в своём видеоблоге.

Если у вас есть родственники и знакомые в России или ОРДЛО, которые уверены, что Украина проводит геноцид Донбасса, а "ополченцы" защищают его от карателей, отправьте им это видео.

Если они не верят украинским СМИ, пусть послушают командира "ополчения"

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