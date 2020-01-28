"Лайкал украинские новости": в "ЛНР" парня посадили на 6 лет за активность в соцсетях

Террористы на временно оккупированных территориях Донбасса постоянно увеличивают "обменный фонд", задерживая людей по надуманным и политическим причинам – даже за "лайки" в соцсетях.

Об этом сообщил в эфире ObozTV представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский со ссылкой на информацию правозащитников, с которыми сотрудничает Офис омбудсмена.

"Незаконные вооруженные формирования на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей постоянно задерживают людей. Только на прошлой неделе были случаи, когда трех граждан задержали. Одного они уже осудили по своим т.н. "законам", – рассказал Лисянский.

По его словам, "общий надзор" в ОРДЛО осуществляет ФСБ РФ, поэтому если человека схватили по каким-то надуманным причинам – этому никто не будет противодействовать.

"Лайкал проукраинские новости – посадили на шесть лет"

В качестве примера Лисянский привел молодого парня, которого в т.н. "ЛНР" посадили на 6 лет за лайки проукраинских новостей в соцсетях.

"У нас есть кейс. К уполномоченной (Людмиле Денисовой. – Ред.) обратилась мать молодого парня из Луганска Сергея Русинова. Он учился в Луганском техникуме культуры и искусств и просто "лайкал" проукраинские новости, вел дискуссии в соцсетях со своими студентами-однокурсниками, поддерживал Украину. Всё. Шесть лет", – отметил он.

По данным чиновника, Русинов отбывал наказание в Славяносербской колонии, однако недавно был переведен в Краснолучскую исправительную колонию №19.

"По информации "Восточной правозащитной группы", которая является партнером Офиса омбудсмена, его недавно перевели в 19-ю колонию в селе Вахрушево Луганской области. Там с ним находятся еще трое людей молодого возраста – 18-20 лет – которые тоже осуждены по политическим статьям", – уточнил Лисянский.

Обмен пленными 29 декабря 2019 года president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно появился список гражданских лиц, которые остаются в плену российско-террористических войск после обмена пленными 29 декабря между Украиной и "Л/ДНР".

Ранее освобожденный из плена "ЛНР" украинец Денис Секацкий заявил, что заплатил террористам 32 тысячи долларов за включение в список на обмен. По его словам, такая ситуация сложилась только с теми украинцами, о которых молчали СМИ.

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