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"В орбите "русского мира": генерал объяснил, почему Украина потеряла часть Донбасса

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Чтобы сохранить контроль над Донбассом и не позволить России его оккупировать в 2014 году, Киев должен был действовать более решительно.

Об этом заявил ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант запаса Василий Богдан."Считаю, что когда идет речь о судьбе государства, его руководство должно действовать более решительно", – сказал он "Фактам".

По словам Богдана, свою роль также сыграло то, что местная элита была на стороне оккупантов.

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"В орбите "русского мира": генерал объяснил, почему Украина потеряла часть Донбасса

"Факты"

"Местная элита Донетчины, Луганщины, Крыма, да и других областей (хотя там все было немного по-другому) не справилась со своей ролью. Она частично была коррумпирована Россией, частично пребывала в орбите „русского мира“. То же и руководители правоохранительных органов", — заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский заявил, что Украина должна вернуть временно оккупированные Донбасс и Крым только силовым путем.

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Место
Украина
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Файбер Моня
Файбер Моня
ОБЪЕКТИВНО:Чем больше обращаешь внимание на прошедшие события 2014 года, тем больше начинаешь понимать, что такая масштабная акция как майдан проводилась не ради того чтобы бороться с правительством януковича, а ради того, чтобы спровоцировать войну Украины с Россией. Доверчивых украинских "революционеров" ловко использовали во время протестных акций в Киеве, подстрекая их выкрикивать русофобские лозунги, которые были совсем не к месту в общем русле борьбы с коррумпированным режимом зэка-президента. Искусственно раздутая антирусская истерия в стране, где более одной трети населения являются русскими однозначно должна была привести к ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ, которая выгодна прежде всего США и ЕС, опасающихся явного геополитического усиления России. Несчастному украинскому народу, уставшему от коррупции и произвола собственных властей различных политических направлений, уготовили УНИЗИТЕЛЬНУЮ и НЕБЛАГОДАРНУЮ роль ПУШЕЧНОГО МЯСА в противостоянии с Россией. Это противостояние не имеет НИКАКИХ ШАНСОВ на успех и ставит украинцев в положение покорных и безропотных СТАТИСТОВ в развернувшемся очередном мировом конфликте.
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