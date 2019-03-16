"В орбите "русского мира": генерал объяснил, почему Украина потеряла часть Донбасса

Чтобы сохранить контроль над Донбассом и не позволить России его оккупировать в 2014 году, Киев должен был действовать более решительно.

Об этом заявил ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант запаса Василий Богдан."Считаю, что когда идет речь о судьбе государства, его руководство должно действовать более решительно", – сказал он "Фактам".

По словам Богдана, свою роль также сыграло то, что местная элита была на стороне оккупантов.

"Факты"

"Местная элита Донетчины, Луганщины, Крыма, да и других областей (хотя там все было немного по-другому) не справилась со своей ролью. Она частично была коррумпирована Россией, частично пребывала в орбите „русского мира“. То же и руководители правоохранительных органов", — заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский заявил, что Украина должна вернуть временно оккупированные Донбасс и Крым только силовым путем.

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