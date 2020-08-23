Бутусов раскрыл новые детали "госизмены Ермака": в задержании "вагнеровцев" должны были участвовать США

Скандал с главой ОП и "вагнеровцами".

В сорванной операции Украины по поимке "вагнеровцев" в Беларуси якобы принимали участие спецслужбы США.

Об этом 23 августа на странице в Facebook заявил украинский журналист Юрий Бутусов. Ранее он сообщил, что операция якобы была сорвана утечкой со стороны главы Офиса президента Андрея Ермака.

По словам Бутусова, из-за срыва задержания террористов "доверие к нашим властям в американском разведсообществе подорвано".

"В операции принимали участие спецслужбы США. А конкретно – сотрудник Т., которого прекрасно знают в украинском разведсообществе. Это была первая широкомасштабная операция, которую спецслужбы Украины и США проводили совместно против России.

Часть "вагнеровцев" была задержана с целью изучения их действий в Сирии. Среди 28 террористов были те, кто воевал в Сирии и награжден российскими государственными наградами и орденами режима Асада", – написал журналист.

Он также потребовал провести расследование скандального инцидента и указал на разглашение материалов уголовного дела. По мнению Бутусова, Генпрокуратура "делает вид, что ничего не произошло и не открывает дело по утечке информации".

Журналист также утверждает, что на докладе начальника Главного управления разведки Василия Бурбы о готовности проводить захват террористов якобы присутствовала секретарь президента Мария Левченко, не имевшая допуска к государственной тайне.

Бутусов считает, что теперь Левченко "пытаются задним числом оформить допуск, чтобы предупредить скандал".

Журналист опубликовал список участников операции:

Главное управление разведки Министерства обороны (ряд подразделений) – проведение операции в целом, начальник – Василий Бурба;

Служба безопасности Украины – следствие, задержание террористов (подключилась на финальном этапе), руководитель – Руслан Баранецкий;

Генеральная прокуратура (департамент расследования военных преступлений), процессуальный надзор (подключились в финальной стадии), руководитель – Гюндуз Мамедов;

Вооруженные Силы Украины, Главком ВСУ Руслан Хомчак, командование 831-й бригады тактической авиации (подключились на финальном этапе);

Министр обороны Украины Андрей Таран (проинформирован накануне);

Офис президента Украины.

Полный пост журналиста в Facebook:

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Напомним, боевиков российской ПВК "Вагнера" задержали в Беларуси 29 июля.

Некоторые из них воевали на Донбассе и внесены в базу военных преступников на сайте "Миротворец".

Впрочем, Беларусь передала России 32 из 33 задержанных наемников. Еще один остался в Беларуси, поскольку он имеет белорусское гражданство.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Верховной Раде Украины решили создадь временную следственную комиссию по делу скандала с задержанными в Беларуси "вагнеровцами" и возможной "госизменой" главы Офиса президента Андрея Ермака.

18 августа в сети появилась аудиозапись якобы "вербовки" СБУ наемника ЧВК Вагнера Дениса Харитонова, который может стать свидетельством сорванной спецоперации.

В СБУ назвали новости по этой теме фейком. В Службе внешней разведки Украины отметили, что специальная информационная операция под названием "группа Вагнера в Беларуси" имеет российское происхождение.

Экс-начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба заявил, что фейковые данные распространяются, чтобы нанести вред спецслужбам Украины.

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