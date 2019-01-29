В опасности все: украинцев предупредили о хакерской угрозе

Защита персональных данных украинских пользователей сегодня находится на критически низком уровне. Проблема в том, что люди сами передают свои данные при получении разнообразных дисконтных карт.

Об этом в эфире ObozTV предупредил эксперт по кибербезопасности Сергей Денисенко. Он подчеркнул, что все персональные данные украинцев, начиная номером мобильного телефона и заканчивая адресом проживания, сегодня нормально не защищены.

"Это опасно, потому что этими данными могут воспользоваться преступники. Все неоднократно получали смс-сообщения от служб такси, от магазинов, в которых никогда не бывали – это значит, что ваши личные данные были проданы", – заявил Денисенко.

Новости Украинский хакер впервые взломал знаменитую игровую приставку

Он добавил, что специальное законодательство, разработанное в Украине для сохранения и защиты персональных данных, действует только в том случае, когда утечка информации происходит из каких-либо госучреждений и предприятий. Ответственность может наступить лишь если собственник этих данных обратился к правоохранительным органам.

"Их могут использовать даже для вербовки преступников. Кстати, есть и использование баз данных системы Минздрава. Это тоже персональные данные каждой персоны и их тоже легко украсть, ведь они слабо защищены", – подвел он итог.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские хакеры печально известны во всем мире:

Хакер из Запорожья успешно воровал криптовалюту.

Украинских хакеров поймали на крупнейшем мошенничестве с ценными бумагами США.

Житель Киева оказался членом международной хакерской группировки "Кобальт".

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!