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В опасности все: украинцев предупредили о хакерской угрозе

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Защита персональных данных украинских пользователей сегодня находится на критически низком уровне. Проблема в том, что люди сами передают свои данные при получении разнообразных дисконтных карт.

Об этом в эфире ObozTV предупредил эксперт по кибербезопасности Сергей Денисенко. Он подчеркнул, что все персональные данные украинцев, начиная номером мобильного телефона и заканчивая адресом проживания, сегодня нормально не защищены.

"Это опасно, потому что этими данными могут воспользоваться преступники. Все неоднократно получали смс-сообщения от служб такси, от магазинов, в которых никогда не бывали – это значит, что ваши личные данные были проданы", – заявил Денисенко.

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Он добавил, что специальное законодательство, разработанное в Украине для сохранения и защиты персональных данных, действует только в том случае, когда утечка информации происходит из каких-либо госучреждений и предприятий. Ответственность может наступить лишь если собственник этих данных обратился к правоохранительным органам.

В опасности все: украинцев предупредили о хакерской угрозе

"Их могут использовать даже для вербовки преступников. Кстати, есть и использование баз данных системы Минздрава. Это тоже персональные данные каждой персоны и их тоже легко украсть, ведь они слабо защищены", – подвел он итог.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские хакеры печально известны во всем мире:

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVхакеры
Персона
Сергей Денисенко
Место
Украина
Теги
КибератакаКиберпреступностьУкраина
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