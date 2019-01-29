В опасности все: украинцев предупредили о хакерской угрозе

Защита персональных данных украинских пользователей сегодня находится на критически низком уровне. Проблема в том, что люди сами передают свои данные при получении разнообразных дисконтных карт.
Об этом в эфире ObozTV предупредил эксперт по кибербезопасности Сергей Денисенко. Он подчеркнул, что все персональные данные украинцев, начиная номером мобильного телефона и заканчивая адресом проживания, сегодня нормально не защищены.
"Это опасно, потому что этими данными могут воспользоваться преступники. Все неоднократно получали смс-сообщения от служб такси, от магазинов, в которых никогда не бывали – это значит, что ваши личные данные были проданы", – заявил Денисенко.
Он добавил, что специальное законодательство, разработанное в Украине для сохранения и защиты персональных данных, действует только в том случае, когда утечка информации происходит из каких-либо госучреждений и предприятий. Ответственность может наступить лишь если собственник этих данных обратился к правоохранительным органам.
"Их могут использовать даже для вербовки преступников. Кстати, есть и использование баз данных системы Минздрава. Это тоже персональные данные каждой персоны и их тоже легко украсть, ведь они слабо защищены", – подвел он итог.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинские хакеры печально известны во всем мире:
Хакер из Запорожья успешно воровал криптовалюту.
Украинских хакеров поймали на крупнейшем мошенничестве с ценными бумагами США.
Житель Киева оказался членом международной хакерской группировки "Кобальт".
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