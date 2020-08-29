В ОП отреагировали на решение Конституционного суда по Сытнику

В Офисе президента Украины прокомментировали решение Конституционного Суда о незаконности назначения Артема Сытника на должность руководителя Национального антикоррупционного бюро. Сейчас в ОП рассматривают возможность проведения нового конкурса на эту должность.

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

"Безусловно, сильное правовое государство – это и закон как фундамент справедливых общественных отношений, и обязательное распределение полномочий между всеми ветвями власти. Исключений быть не должно. В связи с этим мы, безусловно, принимаем к сведению решение Конституционного Суда о неконституционности указа предыдущего президента о назначении директора НАБУ. Это, кстати, полностью компетенция Конституционного Суда", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, у президента подчеркнули, что четко разграничивают оценку, которую КСУ дал законности назначения Сытника и эффективность НАБУ как структуры.

"Понимаем также, что КС дает оценку именно тогдашним управленческим решениям относительно кадровых назначений, а не оценку качества работы самого органа. Тем более в решении четко подчеркнуто, что сам факт неконституционности назначения директора НАБУ, по мнению КС, не отменяет действия и способности самого Национального антикоррупционного бюро Украины", - заявили в Зеленского.

Сейчас решается вопрос о назначении и проведении прозрачного конкурса на должность директора НАБУ.

"В связи с этим решением Конституционного Суда и с коллизией относительно возможной потери полномочий директором Бюро мы ждем от исполняющего его обязанности эффективной реализации антикоррупционной политики в период до избрания на честном и прозрачном конкурсе нового руководителя. Выражаем абсолютную уверенность в том, что НАБУ обязательно останется стержневым правоохранительным органом, который обеспечит применение современных антикоррупционных практик и существенно улучшит качество государственной антикоррупционной политики", - подчеркнули в ОП.

У Зеленского также призвали руководство НАБУ не допустить срыва расследований, которые уже проводят детективы антикоррупционного бюро и не снижать темпов работы из-за коллизии, которая возникла.

"Не сомневаемся также, что директорат НАБУ организует работу сегодня так, чтобы были учтены все новые правовые обстоятельства, а оперативная и следственная деятельность не останавливалась в связи с уточнением организационной структуры и ее согласованию с Конституцией Украины. Для нас крайне важен лишь один приоритет – жесткая и непримиримая борьба с коррупцией на всех уровнях с обязательным результатом", – резюмировали у Зеленского.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что указ о назначении Сытника директором НАБУ был признан неконституционным. Соответствующее решение было принято Конституционным Судом Украины. Впрочем, часть публичных деятелей, которые последовательно поддерживали назначения Сытника и его действия на посту, выразили возмущение таким решением. В частности, по мнению бывшего нардепа и журналиста Сергея Лещенко, Конституционный суд не имел права рассматривать указ о назначении директора НАБУ.