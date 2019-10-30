"Призываем ОБСЕ!" В штабе ООС забили тревогу из-за обстрелов после отвода войск

Российские террористы на Донбассе, несмотря на отвод войск возле Золотого, в очередной раз нарушили режим тишины и обстреляли позиции украинских защитников.
Об этом сообщается в сводке штаба ООС на официальной странице в Facebook. Так, нарушения оккупантов были зафиксированы украинской стороной общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
Минометный обстрел
"5 канал"
В частности, 29 октября враг совершил обстрел вблизи населенного пункта Крымское, применив запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм (пять мин). А 30 октября оккупационные войска осуществили обстрелы вблизи населенных пунктов Зайцево Северное и Крымское, применив запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 82 мм (шесть мин).
"Украинская сторона СЦКК призывает представителей СММ ОБСЕ зафиксировать факты грубых нарушений установленного режима "Тишина" со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", – говорится в официальном заявлении штаба ООС.
Как сообщал OBOZREVATEL:
министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, общаясь с журналистами в Мариуполе, заявил, что украинская сторона 29 октября начала отвод войск в населенном пункте Золотое на Донбассе.
Однако в штабе ООС сначала опровергли слова Пристайко о начале разведения войск в Золотом на Донбассе, сообщив о новых нарушениях режима прекращения огня со стороны террористов.
Позже штаб ООС все же опубликовал официальное подтверждение начала отвода войск вблизи Золотого. Также появилось уточнение о том, что обстрел, о котором сообщалось накануне, якобы состоялся не в зоне разведения сил и средств.
Украинцев смутила такая смена риторики штаба ООС и они устроили бурную дискуссию в сети.
На нее отреагировали в штабе ООС, уточнив, что один из обстрелов был зафиксирован силами ООС, но не нашел отображения в сводках ОБСЕ. Что касается второго нарушения режима тишины террористами, то оно якобы произошло за пределами участка разведения войск.
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