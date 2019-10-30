"Призываем ОБСЕ!" В штабе ООС забили тревогу из-за обстрелов после отвода войск

Российские террористы на Донбассе, несмотря на отвод войск возле Золотого, в очередной раз нарушили режим тишины и обстреляли позиции украинских защитников.

Об этом сообщается в сводке штаба ООС на официальной странице в Facebook. Так, нарушения оккупантов были зафиксированы украинской стороной общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Минометный обстрел "5 канал"

В частности, 29 октября враг совершил обстрел вблизи населенного пункта Крымское, применив запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм (пять мин). А 30 октября оккупационные войска осуществили обстрелы вблизи населенных пунктов Зайцево Северное и Крымское, применив запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 82 мм (шесть мин).

"Украинская сторона СЦКК призывает представителей СММ ОБСЕ зафиксировать факты грубых нарушений установленного режима "Тишина" со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", – говорится в официальном заявлении штаба ООС.

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