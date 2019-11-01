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1 ноября • обновлено в 11:25
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Почти 100 за месяц: в ООС сообщили об огромных потерях террористов

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В октябре потери российских террористов "Л/ДНР" достигли почти ста человек. Из них несколько десятков – убитыми.

Такую статистику обнародовали на официальной странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

Защитники Украины заверили, что в случае угрозы жизни и здоровью, захвата территорий, проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие ООС дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.

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Потери террористов "Л/ДНР"

Потери террористов "Л/ДНР"

Facebook Анатолий Штирлиц – блог

"По информации разведки Объединенных сил, в октябре 2019 года потери незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" и боевиков Российской Федерации составили 96 человек. Из них безвозвратных – 33 человека. Отметим, что это только достоверно подтвержденные потери врага, которые могут быть меньше реальных", – говорится в официальном сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в августе российско-оккупационные войска на Донбассе потеряли 40 человек личного состава убитыми и еще 55 боевиков из-за серьезных ранений.

  • А в июне один из экс-главарей "ДНР" Игорь Гиркин признался, что в зоне проведения ООС на Донбассе потери российско-оккупационных войск выросли в три-четыре раза.

  • По его словам, украинские военнослужащие буквально "смешивают с землей" оккупантов, научившись "без атак", в пределах позиционной войны, уничтожать их позиции.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
ДНР Новости ЛНР
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Вот это я понимаю - путь к миру!
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филипп филипыч
филипп филипыч
а еще сто тысяч мильенов танков)) я канеш понимаю что чем то надо затуманить воспаленные нiкапитуляцией мозги упоротых, но не таким же наглым образом)
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hunt andres
hunt andres
Де билы мрийные. Сами придумали, сами возгордились)
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