Почти 100 за месяц: в ООС сообщили об огромных потерях террористов

В октябре потери российских террористов "Л/ДНР" достигли почти ста человек. Из них несколько десятков – убитыми.
Такую статистику обнародовали на официальной странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook.
Защитники Украины заверили, что в случае угрозы жизни и здоровью, захвата территорий, проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие ООС дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.
Потери террористов "Л/ДНР"
Facebook Анатолий Штирлиц – блог
"По информации разведки Объединенных сил, в октябре 2019 года потери незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" и боевиков Российской Федерации составили 96 человек. Из них безвозвратных – 33 человека. Отметим, что это только достоверно подтвержденные потери врага, которые могут быть меньше реальных", – говорится в официальном сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в августе российско-оккупационные войска на Донбассе потеряли 40 человек личного состава убитыми и еще 55 боевиков из-за серьезных ранений.
А в июне один из экс-главарей "ДНР" Игорь Гиркин признался, что в зоне проведения ООС на Донбассе потери российско-оккупационных войск выросли в три-четыре раза.
По его словам, украинские военнослужащие буквально "смешивают с землей" оккупантов, научившись "без атак", в пределах позиционной войны, уничтожать их позиции.
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