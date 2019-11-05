"Выгоняют, как штрафбат": в ООС рассказали о страхе террористов "Л/ДНР"

В последнее время террористы "Л/ДНР" неохотно вступают в бои с соединениями Операции Объединенных сил на Донбассе и показывают свой страх.
На странице штаба ООС в Facebook отметили, что все выглядит так, будто оккупантов насильно выгоняют на поле боя. Поэтому они выходят пострелять по позициям украинских защитников, но стараются как можно быстрее спрятаться в укрытия.
"Боятся. Пожалуй, чувствуют, что мы готовы их встретить. Поползают немного, особо не высовываясь, и обратно, к своим окопам. Типа "приказ выполнили, но ну его к черту". Такое ощущение, что их насильно кто-то выгоняет, как штрафбатовцев во Вторую мировую", – рассказали морпехи ВСУ.
Воины ООС
Facebook штаба ООС
В то же время, ситуация вблизи Водяного на Приазовье по-прежнему остается напряженной. На этом участке в течение нескольких последних недель враг применил против сил ООС широкий арсенал вооружения – от стрелкового оружия и гранатометов до минометов и ствольной артиллерии.
"Бьют они не прицельно и в основном ночью. Хаотичными обстрелами враг пытается вызвать огонь. Мы на такие провокации не поддаемся и открываем огонь только в случае прямой угрозы жизни или здоровью побратимов или гражданского населения села Водяное", – рассказал военнослужащий ВСУ с позывным "Леший".
Как сообщал OBOZREVATEL:
ни один украинский воин не был убит или ранен в результате боевых действий на Донбассе 4 ноября. Всего вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 20 раз нарушили режим прекращения огня.
При этом в Новотошковском была угроза гражданскому населению. На время мощного обстрела украинских позиций российскими оккупантами в районе Новотошковского дети, находившихся в школе, были эвакуированы в бомбоубежище.
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