Главная Новости
5 ноября • обновлено в 10:08
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Выгоняют, как штрафбат": в ООС рассказали о страхе террористов "Л/ДНР"

691 Читать материал на украинском

В последнее время террористы "Л/ДНР" неохотно вступают в бои с соединениями Операции Объединенных сил на Донбассе и показывают свой страх.

На странице штаба ООС в Facebook отметили, что все выглядит так, будто оккупантов насильно выгоняют на поле боя. Поэтому они выходят пострелять по позициям украинских защитников, но стараются как можно быстрее спрятаться в укрытия.

"Боятся. Пожалуй, чувствуют, что мы готовы их встретить. Поползают немного, особо не высовываясь, и обратно, к своим окопам. Типа "приказ выполнили, но ну его к черту". Такое ощущение, что их насильно кто-то выгоняет, как штрафбатовцев во Вторую мировую", – рассказали морпехи ВСУ.

Новости
Бойцы ООС провели танковые учения под носом у террористов: мощное видео

Воины ООС

Воины ООС

Facebook штаба ООС

В то же время, ситуация вблизи Водяного на Приазовье по-прежнему остается напряженной. На этом участке в течение нескольких последних недель враг применил против сил ООС широкий арсенал вооружения – от стрелкового оружия и гранатометов до минометов и ствольной артиллерии.

"Бьют они не прицельно и в основном ночью. Хаотичными обстрелами враг пытается вызвать огонь. Мы на такие провокации не поддаемся и открываем огонь только в случае прямой угрозы жизни или здоровью побратимов или гражданского населения села Водяное", – рассказал военнослужащий ВСУ с позывным "Леший".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ни один украинский воин не был убит или ранен в результате боевых действий на Донбассе 4 ноября. Всего вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 20 раз нарушили режим прекращения огня.

  • При этом в Новотошковском была угроза гражданскому населению. На время мощного обстрела украинских позиций российскими оккупантами в районе Новотошковского дети, находившихся в школе, были эвакуированы в бомбоубежище.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
террористы "ДНР"
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Они за родину свою сражаются, не пускают нацистов на донбасс
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel