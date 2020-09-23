В ООН сказали, сколько мирных жителей погибли на Донбассе с начала войны

С 2014 года погибли более 3,3 тысяч гражданских лиц
Среди них почти полторы сотни детей
Личности 37 жертв не установили
С начала войны [апрель 2014 года] на Донбассе погибли 3367 гражданских лиц, еще более семи тысяч мирных жителей получили ранения.
Об этом сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер на брифинге во вторник, 22 сентября.
Среди жертв конфликта:
1821 мужчина
1064 женщины
99 мальчиков
49 девочек
Личность еще 37 взрослых погибших не установлена
"Учитывая 298 погибших на борту самолета рейса МН17, общее число погибших среди гражданского населения в связи с конфликтом достигла, по меньшей мере, 3367 человек. Число раненых гражданских лиц, по оценкам, превышает семь тысяч человек", – сказала Богнер.
Как писал OBOZREVATEL, с начала российской агрессии на Донбассе в апреле 2014 года и до 10 августа 2020 года Вооруженные силы Украины понесли безвозвратные потери в количестве 2 659 человек.