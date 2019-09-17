Цена "русского мира": в ООН шокировали числом мирных жертв войны на Донбассе

Жертвами российской вооруженной агрессии на Донбассе стали 3300 мирных граждан Украины, начиная с 2014 года.

Такую статистику обнародовала Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине, сообщает Интерфакс-Украина. Вместе с тем она констатировала существенное снижение количества жертв с июля текущего года.

"Сейчас количество жертв среди гражданского населения является самым низким за весь период конфликта, который уже забрал более 3300 жизней гражданских лиц. Надеемся, тенденция к снижению сохранится в будущем", – сказала глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

Также она представила доклад о ситуации с правами человека в Украине в период с 16 мая по 15 августа 2019 года.

"За трехмесячный период, охватываемый докладом, восемь человек – четыре мужчины и четыре женщины – погибли в связи с конфликтом, 60 получили ранения, среди них – девять детей", – рассказала Богнер.

В то же время она отметила, что после возобновления с 21 июля режима прекращения огня количество жертв среди гражданского населения существенно снизилось.

Война на Донбассе Cxid.info

Богнер отметила, что на контролируемой правительством Украины территории Мониторинговая миссия ООН может свободно осуществлять свою деятельность, включительно с конфиденциальным доступом к местам содержания под стражей задержанных лиц.

"На территории, которая контролируется вооруженными группами, наша деятельность уже более года сильно ограничена", – добавила она.

В Миссии ООН выразили беспокойство из-за условий содержания под стражей лиц на временно неподконтрольной Киеву территории. Кроме того, Богнер напомнила, что РФ, как оккупационное государство, до сих пор не предоставила доступ в аннексированный Крым, которого требует резолюция Генеральной ассамблеи ООН относительно территориальной целостности Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что в целом с начала вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году по сентябрь 2019 года погибли 14 тысяч украинцев.

Также стало известно, что с начала 2019 года по состоянию на 23 августа Объединенные силы потеряли на Донбассе 71 военнослужащего, 31 из них – после вступления президента Владимира Зеленского на пост главнокомандующего ВСУ.

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