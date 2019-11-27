Порноскандал в Одессе: гинеколог 10 лет принимал пациенток и исправно платил онкоцентру

В Одесском областном онкологическом центре открестились от врача-гинеколога, в кабинете которого тайно снимали пациенток на видео для порносайтов. По словам главврача, он якобы арендует здесь помещение 10 лет и всегда вовремя платит деньги за аренду.

"У нас 35 арендаторов на территории. Одним из них был врач этого кабинета. Что там у них произошло, я не знаю. Туда приходила полиция, что-то там они смотрели. К нам этот кабинет не имеет никакого отношения. Он снимает помещение тут 10 лет. За четыре года, пока работаю главным врачом, я ни разу не общался и даже не видел этого специалиста. Мое дело проконтролировать через сотрудников, чтобы арендатор во время платил взносы, все", – рассказал OBOZREVATEL главный врач Одесского областного онкоцентра Олег Лукьянчук.

В Одессе в кабинете гинеколога работала скрытая камера bilyayivka.city

Он подчеркнул, что "с оплатой у врача все нормально", а договор заключен до 2022 года.

Видео снимали в арендованном кабинете онкоцентра oood.com.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

согласно данным реестра судебных решений, 11 ноября пациентка обратилась в полицию с заявлением о том, что видео ее приема у гинеколога оказалось на порносайте . Во время обыска в кабинете врача полиция нашла скрытую видеокамеру. Также был проведен обыск в квартире и автомобиле специалиста, который отвечает за работу интернета в этом кабинете. У него изъяты компьютеры и флешки.

по данному факту открыто производство по ч.3 ст. 301 УК Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов). Виновному грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

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