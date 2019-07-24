В округ, где проиграл брат Медведчука, согнали силовиков: что происходит. Фото

На Луганщине в окружной избирательной комиссии №105 в городе Счастье проводят пересчет голосов.

Для охраны общественного порядка полиция дополнительно привлекла 45 правоохранителей, передает ГУ НП региона.

Сообщается, что Новоайдарский отдел полиции получил сообщение о возможном нарушении избирательного законодательства председателем комиссии. Заявитель рассказал, что на сайте ЦИК уже есть результаты подсчета 100% голосов на всех 6-ти избирательных участках округа и установлены результаты выборов. Но, по его словам, обработка протоколов по результатам голосования на избирательных участках не проводилась.

После этого полиция зарегистрировала данный факт и усилила меры безопасности около избирательного участка.

Полиция у избирательного участка

Полиция у избирательного участка

Как сообщал OBOZREVATEL, что на 105-м округе баллотировался брат одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука – Сергей Медведчук.

Ранее ЦИК обработала 100% протоколов на 105-м избирательном округе. Согласно результатам выборов, брат Медведчука проиграл представительнице "Оппозиционного блока" Виктории Гриб.

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