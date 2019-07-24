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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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В округ, где проиграл брат Медведчука, согнали силовиков: что происходит. Фото

4.1т Читать материал на украинском

На Луганщине в окружной избирательной комиссии №105 в городе Счастье проводят пересчет голосов.

Для охраны общественного порядка полиция дополнительно привлекла 45 правоохранителей, передает ГУ НП региона.

Сообщается, что Новоайдарский отдел полиции получил сообщение о возможном нарушении избирательного законодательства председателем комиссии. Заявитель рассказал, что на сайте ЦИК уже есть результаты подсчета 100% голосов на всех 6-ти избирательных участках округа и установлены результаты выборов. Но, по его словам, обработка протоколов по результатам голосования на избирательных участках не проводилась.

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После этого полиция зарегистрировала данный факт и усилила меры безопасности около избирательного участка.

Полиция у избирательного участка

Полиция у избирательного участка

Полиция у избирательного участка

Полиция у избирательного участка

Как сообщал OBOZREVATEL, что на 105-м округе баллотировался брат одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука – Сергей Медведчук.

В округ, где проиграл брат Медведчука, согнали силовиков: что происходит. Фото

Ранее ЦИК обработала 100% протоколов на 105-м избирательном округе. Согласно результатам выборов, брат Медведчука проиграл представительнице "Оппозиционного блока" Виктории Гриб.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Виктор Медведчук
Место
Украина Луганск
Тег
ЦИК
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Малороссы бузят !
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ах вот оно какое - голосование под дулами автоматов)))))))))
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