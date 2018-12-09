В оккупированном Крыму возле ''Артека'' произошло ЧП с авиабомбой: подробности

На юге оккупированного Россией Крыма в поселке Гурзуф, на пляже детского лагеря "Артек" нашли боеприпас времен Второй мировой войны.

Авиационная бомба ФАБ-50 была обнаружена в 10 метрах от берега под слоем песка на глубине 5 метров, передает пресс-служба российской МЧС.

"Идентификацией и обезвреживанием боеприпаса занялись специалисты отделения пиротехнических работ службы оперативного реагирования ФГКУ "Специальный морской отряд ГУ МЧС России по Крыму", — написано в сообщении.

Вес боеприпаса составляет около 55 кг. Его извлекли из воды, отвезли в Черное море и взорвали на расстоянии 200 метров от берега.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму местные жители пожаловались на жизнь под Россией.