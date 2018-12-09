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В оккупированном Крыму возле ''Артека'' произошло ЧП с авиабомбой: подробности

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На юге оккупированного Россией Крыма в поселке Гурзуф, на пляже детского лагеря "Артек" нашли боеприпас времен Второй мировой войны.

Авиационная бомба ФАБ-50 была обнаружена в 10 метрах от берега под слоем песка на глубине 5 метров, передает пресс-служба российской МЧС.

"Идентификацией и обезвреживанием боеприпаса занялись специалисты отделения пиротехнических работ службы оперативного реагирования ФГКУ "Специальный морской отряд ГУ МЧС России по Крыму", — написано в сообщении.

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Вес боеприпаса составляет около 55 кг. Его извлекли из воды, отвезли в Черное море и взорвали на расстоянии 200 метров от берега.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму местные жители пожаловались на жизнь под Россией.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Странная находка.... по озвученным деталям создается впечатление, что находка не случайная, а русня тупо знала ГДЕ и ЧТО искать !
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