В оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв: что известно

В оккупированном террористами "ДНР" Донецке утром 27 октября прогремел мощный взрыв, в результате которого была уничтожена мобильная вышка местного оператора связи.

Как сообщает Telegram-канал Inside Donetsk, "в результате диверсии (взрыва) в Пролетарском районе Донецка повреждена вышка связи оператора "Феникс".

Даниил Бессонов, руководитель пресс-службы так называемой "народной милиции ДНР", заявил, что взрыв – дело рук украинских диверсантов.

По его данным, инцидент произошел в Пролетарском районе Донецка около 10 утра. "Совершена диверсия - взорвана одна из вышек сотовой связи "Феникс". Жертв среди мирного населения нет", - сообщил он.

Информацию о взрыве прокомментировал в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"У пеникса или феникса проблемы! Пишут о взрыве в Донецке, я уже рассмеялся, что кому-то билет от оккупантов выписали в # 200_бригаду, а здесь только мобильная вышка... И то хорошо", - отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ранее в Калининском районе оккупированного Донецка прогремел мощный взрыв. В результате пострадал один террорист – представитель "милиции ДНР".

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