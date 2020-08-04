В оккупированном Донецке похитили скульптуру пилотки на штыке. Фото

Марина Лисничук Расследования 10:50, 4.08.2020 Обновлено: 10:51, 4.08.2020

В временно оккупированном Донецке в Парке кованых фигур похитили скульптуру "Фашизм не пройдет", которую установили там еще в июне 2015 года.

Об инциденте, который произошел на днях, сообщили местные жители в запрещенной в Украине соцсети. Скриншот поста опубликовал в своем Telegram-канале офицер ВСУ полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

В нем пользователь Максим Чугин выразил возмущение похищением скульптуры, которая представляла собой пилотку и российский штык, пронизывающей свастику.

Скульптуру "Фашизм не пройдет" в оккупированном Донецке было установлено в Парке кованых фигур

"Она была доставлена 5 лет назад с Камчатки в рамках акции "Седой Урал в помощь Донбассу", – добавил он.

В оккупированном Донецке украли скульптуру "Фашизм не пройдет"

"В Донецке спионерили пилотку. Жизньболь", – иронично прокомментировал инцидент Штефан.

Скриншот
(Telegram-канал Анатолий Штирлиц)

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июня в Парке кованых фигур в оккупированном террористами Донецке было установлено новую скульптуру "Фашизм не пройдет".

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