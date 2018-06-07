В оккупированном Донецке подняли флаг Украины. Фотофакт

Патриоты в оккупированном Донецке вывесили флаг Украины практически под носом у террористов "ДНР".
Об этом в Twitter сообщил экс-боец батальона "Артемовск", дончанин Виталий Овчаренко, опубликовав показательные снимки, на которых изображен государственный символ страны.
"Сегодня в Донецке на пересечении проспектов Мира и 75-летия ФК Шахтер, неизвестные патриоты вывесили флаг Украины. До отеля "Виктория" (где живут российские оккупанты) -200 метров", – подписал активист.
Флаг Украины в Донецке
Виталий Овчаренко / Twitter
Он отметил, что это место также находится в 500 метрах от "Донбасс Арены".
"Дончане отмечают и Европе, и миру, и России: "Донецк - это Украина", – резюмировал Овчаренко.
Флаг Украины в Донецке
Виталий Овчаренко / Twitter
Сьогодні у Донецьку на перетині проспектів Миру та 75 ліття ФК Шахтар,невідомі патріоти вивісили прапор України— Vitalii Ovcharenko (@vital_ovchar) 7 червня 2018 р.
До Готелю "Вікторія" (де живуть російські окупанти)-200 метрів
До "Донбас - Арени"-500 метрів!
Донеччани наголошують і Європі і світу і Росії: "Донецьк - це Україна" pic.twitter.com/7RUno5FwiF
Как сообщал OBOZREVATEL, 9 мая активисты запустили в небо в Светлодарске флаг Украины, который пролетел над территорией оккупированной Горловки.
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