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В оккупированном Донецке подняли флаг Украины. Фотофакт

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Патриоты в оккупированном Донецке вывесили флаг Украины практически под носом у террористов "ДНР".

Об этом в Twitter сообщил экс-боец батальона "Артемовск", дончанин Виталий Овчаренко, опубликовав показательные снимки, на которых изображен государственный символ страны.

"Сегодня в Донецке на пересечении проспектов Мира и 75-летия ФК Шахтер, неизвестные патриоты вывесили флаг Украины. До отеля "Виктория" (где живут российские оккупанты) -200 метров", – подписал активист.

Флаг Украины в Донецке

Виталий Овчаренко / Twitter

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Он отметил, что это место также находится в 500 метрах от "Донбасс Арены".

"Дончане отмечают и Европе, и миру, и России: "Донецк - это Украина", – резюмировал Овчаренко.

Флаг Украины в Донецке

Виталий Овчаренко / Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 мая активисты запустили в небо в Светлодарске флаг Украины, который пролетел над территорией оккупированной Горловки.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
УкраинаДонецк
Объекты
флаг УкраиныНовости ДонбассаНовости ДНР
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