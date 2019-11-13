В Офисе Зеленского поймали взяточников: НАБУ объявило подозрения

НАБУ сообщило о подозрении директору департамента Офиса президента Светлане Кондзели и бывшей заместительнице министра культуры Виктории Лесничей.

Как передает пресс-служба Бюро, также по согласованию прокуроров САП о подозрении сообщили физическому лицу, которое было посредником в коррупционной схеме.

"Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст.15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27 ч.4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым. Устанавливаются другие лица-участники преступной группы", – сообщили в НАБУ.

Виктория Лесничая и Светлана Кондзеля

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате проведения операции "под прикрытием" детективы НАБУ задокументировали вымогательство неправомерной выгоды в размере 300 тысяч долларов с физического лица за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины".

В Офисе президента рассказали, что Кондзеля работала в разных отделах АП с 2005 года. "Для главы государства нет "своих" и "чужих". Коррупция должна быть искоренена", – прокомментировали у Зеленского.

Вскоре НАБУ задержало ее сообщницу Викторию Лесничую. Она была заместителем бывшего министра культуры Украины Михаила Кулиняка с сентября 2010 по октябрь 2011 года.

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