В офис партии ОПЗЖ в Полтаве бросили гранату, пострадала девушка. Видео

В офис партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" в Полтаве бросили гранату.

Об этом сообщил народный депутат, представитель политсилы Илья Кива в Facebook вечером в пятницу, 3 июля. Он также опубликовал видео с места ЧП и заявил, что гранату бросили якобы "представители националистических групп".

Пресс-служба Национальной полиции на официальном сайте сообщила, что "в результате взрыва пострадала девушка 1998 г.р., которая находилась в офисе".

Предварительно, у нее легкие травмы. Девушку доставили в больницу для осмотра.

Уточняется, что гранату бросили около 18:00. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, на месте работает оперативно-следственная группа.

"Полиция не делит людей по каким-либо признакам, в том числе – по политическим убеждениям. Перед законом все равны. И за это дерзкое преступление виновные понесут заслуженное наказание", – прокомментировал глава Нацполиции Игорь Клименко.

Позже Кива рассказал, что "человек в маске подбежал к зданию, где на первом этаже размещается офис, и в открытое окно бросил гранату".

"Секретарь офиса чудом осталась жива, потому что просто вышла помыть руки. Если бы девушка находилась в этой комнате, она бы погибла", – заявил нардеп.

Как писал OBOZREVATEL, в ночь на 29 июня в Краматорске Донецкой области неизвестные люди напали на офис партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Они залили его "кровью" и исписали надписями.