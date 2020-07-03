В офис партии ОПЗЖ в Полтаве бросили гранату, пострадала девушка. Видео

В офис партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" в Полтаве бросили гранату.

Об этом сообщил народный депутат, представитель политсилы Илья Кива в Facebook вечером в пятницу, 3 июля. Он также опубликовал видео с места ЧП.

При этом Кива заявил, что гранату бросили якобы "представители националистических групп".

Нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович заявил, что в результате инцидента никто не пострадал. "Чудом находившаяся там девушка вышла из комнаты", – написал он в Facebook.

Однако местная полиция сообщила, что, предварительно, "легкие повреждения получила сотрудница офиса 1998 года рождения". Насколько серьёзны полученные ею травмы, устанавливают медики, передает "Интерфакс-Украина".

Уточняется, что гранату бросили около 18:00. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, на месте работает оперативно-следственная группа.

Как писал OBOZREVATEL, в ночь на 29 июня в Краматорске Донецкой области неизвестные люди напали на офис партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Они залили его "кровью" и исписали надписями.