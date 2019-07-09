В одной связке с Хомутынником, Фуксом и Коломойским: стало известно, почему НАБУ "охотится" на главу Фонда госимущества

И. о. главы Фонда государственного имущества Виталий Трубаров, о "задержании" которого заявили в НАБУ, связан с одиозным нардепом Виталием Хомутынником, олигархами Игорем Коломойским и Павлом Фуксом.

Об этом в своем расследовании пишет "Страна". Так, детали нового дела, которое открыли на Трубарова, пока неизвестны, однако ранее он не раз был замечен в других махинациях.

Отмечается, что Трубаров занимал должность руководителя столичного филиала ФГИ, а в 2017 году возглавил все ведомство.

Виталий Трубаров Униан

В 2016 и 2017 годах чиновник утаил в своих декларациях о доходах 600 тысяч грн. А в 2018 году он задекларировал 17 000 долларов, 10 000 евро и 170 000 грн наличными и 465 767 тысяч грн зарплаты.

Однако крупнейшая схема, в которой он был замечен – скандал вокруг "Центрэнерго" – крупнейшего производителя электроэнергии в Украине. В декабре 2018 года именно Трубаров отменил конкурс по приватизации компании якобы из-за недочетов в документах участников.

В июне 2019 года Фонд заменил ключевых членов наблюдательного совета компании. Лоббистами этой кадровой ротации, по данным источника "Страны", являются именно Коломойский и Фукс.

Фукс и Коломойский

С Хомутынником же Трубарова связывает личное знакомство. При этом, Хомутынник в свою очередь также имеет общий бизнес с упомянутыми олигархами – он является офшорным акционером их компании "Укрнефтебурение".

Хомутынник Корреспондент.net

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро во вторник, 9 июля, якобы пришли с обысками в кабинет и. о. главы Фонда государственного имущества Виталия Трубарова. Они заявили о задержании чиновника. Однако в Кабмине информацию опровергли, показав его фото с заседания правительственного комитета.

Ранее редакция OBOZREVATEL обратилась к НАБУ из-за миллиардных коррупционных схем олигарха Фукса. Чем он прославился:

Павел Фукс цинично реализовал аферу с паспортами. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные документы, которые являются первым публичным доказательством наличия двойного гражданства у одиозного олигарха.

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