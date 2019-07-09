В одной связке с Хомутынником, Фуксом и Коломойским: стало известно, почему НАБУ "охотится" на главу Фонда госимущества

И. о. главы Фонда государственного имущества Виталий Трубаров, о "задержании" которого заявили в НАБУ, связан с одиозным нардепом Виталием Хомутынником, олигархами Игорем Коломойским и Павлом Фуксом.
Об этом в своем расследовании пишет "Страна". Так, детали нового дела, которое открыли на Трубарова, пока неизвестны, однако ранее он не раз был замечен в других махинациях.
Отмечается, что Трубаров занимал должность руководителя столичного филиала ФГИ, а в 2017 году возглавил все ведомство.
Виталий Трубаров
Униан
В 2016 и 2017 годах чиновник утаил в своих декларациях о доходах 600 тысяч грн. А в 2018 году он задекларировал 17 000 долларов, 10 000 евро и 170 000 грн наличными и 465 767 тысяч грн зарплаты.
Однако крупнейшая схема, в которой он был замечен – скандал вокруг "Центрэнерго" – крупнейшего производителя электроэнергии в Украине. В декабре 2018 года именно Трубаров отменил конкурс по приватизации компании якобы из-за недочетов в документах участников.
В июне 2019 года Фонд заменил ключевых членов наблюдательного совета компании. Лоббистами этой кадровой ротации, по данным источника "Страны", являются именно Коломойский и Фукс.
Фукс и Коломойский
С Хомутынником же Трубарова связывает личное знакомство. При этом, Хомутынник в свою очередь также имеет общий бизнес с упомянутыми олигархами – он является офшорным акционером их компании "Укрнефтебурение".
Хомутынник
Корреспондент.net
Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро во вторник, 9 июля, якобы пришли с обысками в кабинет и. о. главы Фонда государственного имущества Виталия Трубарова. Они заявили о задержании чиновника. Однако в Кабмине информацию опровергли, показав его фото с заседания правительственного комитета.
Ранее редакция OBOZREVATEL обратилась к НАБУ из-за миллиардных коррупционных схем олигарха Фукса. Чем он прославился:
Павел Фукс цинично реализовал аферу с паспортами. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные документы, которые являются первым публичным доказательством наличия двойного гражданства у одиозного олигарха.
OBOZREVATEL обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом остановить циничную аферу олигарха Фукса с киевским метрополитеном.
Олигарх подозревается в связи с криминальным авторитетом, который является одним из организаторов убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Фукс попал под спецрасследование советника ФБР Роберта Мюллера. По данным американца, некоторые украинцы, которые были на инаугурации президента США Дональда Трампа, пытались предложить "мирные" планы и другие соглашения, совпадающие с интересами России.
Пытался въехать в Мексику по украинскому паспорту на основании визы США, которая была вклеена в его российский паспорт.
После ряда резонансных публикаций в нашем издании Фукс начал давить на OBOZREVATEL и развернул черную дискредитационную кампанию против главы редсовета СМИ Михаила Бродского.
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