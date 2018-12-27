В одной из воинских частей Украины прогремел взрыв: есть пострадавший

В одной из воинский частей, подчиненных оперативному командованию "Південь" 27 декабря прогремел взрыв.

По официальным данным, обнародованным в Facebook, 20-летний солдат срочной службы был госпитализирован с ожогами и многочисленными травмами.

"О данном случае командованием части были проинформированы родители срочника. Сейчас состояние солдата врачи характеризуют как тяжелое. Пострадавший военнослужащий получает необходимую квалифицированную медицинскую помощь в военно-медицинском клиническом центре Южного региона", – уточнили в ведомстве.

Военные также отметили, что по факту аварии открыто уголовное производство, продолжаются следственные действия. В какой именно части произошло ЧП – не уточняется.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 октября в Черниговской области на территории 6-го арсенала Командования сил поддержки ВСУ прогремели взрывы и начался мощный пожар.

В результате были эвакуированы 15 тыс. человек, закрыто воздушное пространство в радиусе 20 км от места ЧП.