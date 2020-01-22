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22 января • обновлено в 05:50
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"В одиночке каменного мешка..." Адвокат рассказал о муках заключенного в РФ крымчанина

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Несмотря на обмены пленными, в Украине продолжает увеличиваться количество тех, кто преследуется российскими силовиками по политическим мотивам. Особенно это касается украинцев, проживающих в оккупированном Крыму.

Об этом заявил адвокат Виталий Полозов. На своей странице в Facebook он рассказал об еще одном политзаключенном, чья судьба оказалась "раздавлена катком российской репрессивной машины".

Речь идет о крымчанине Иване Яцкине. Его захватили на полуострове еще в середине октября прошлого года. И в тот же день спецбортом вывезли в Москву, поместив в известный изолятор ФСБ Лефортово.

Адвокат призвал помочь заключенному в российском СИЗО крымчанину

Адвокат призвал помочь заключенному в российском СИЗО крымчанину

Россияне обвинили Яцкина в государственной измене в форме шпионажа. Следователи ФСБ продвигают версию, якобы он собирал в Крыму и передавал украинским властям сведения, составляющие государственную тайну РФ. По такому обвинению ему грозит до 20 лет лишения свободы.

"Никому не было известно о том, что в отношении Ивана Яцкина возбуждено дело, т. к. ФСБ осуществляла спецоперацию по его задержанию в режиме строгой секретности. Только в конце декабря, т.е. спустя более чем два месяца, российские СМИ заявили, что он арестован", – рассказал адвокат.

По совам Полозова, все это время теперь уже его подзащитный находился без какой либо помощи и поддержки, "в одиночке каменного мешка Лефортово". А сейчас вообще сложно сказать, имеют ли те обвинения под собой какую-либо основу.

Иван Яцкин

Иван Яцкин

Facebook/Виталий Полозов

"Мы все прекрасно помним десятки случаев фабрикации уголовных дел, "назначения" ни в чем не повинных людей "диверсантами", "шпионами", "террористами" и "экстремистами". За почти 6 лет с начала российской агрессии в отношении Украины, все выучили и знают методы работы российских силовиков, пытки, выбивание признательных показаний, принуждение к оговору себя и других", – добавил он.

Полозов подчеркнул, что Иван Яцкин является патриотом Украины и очень рассчитывает на поддержку его самого и близких от украинского государства, правозащитных организаций и общества в целом.

Иван Яцкин (справа)

Иван Яцкин (справа)

Facebook/Виталий Полозов

Также адвокат рассказал, что заключенный крымчанин – многодетный отец, причем вскоре его супруга должна родить еще одного ребенка. При этом он страдает рядом заболеваний, которые требуют оказания ему медицинской помощи, что в условиях российских СИЗО – "совершенно непозволительная роскошь".

"Опыт моей работы по делам украинских политзаключенных показывает, что только совместная, комплексная работа на всех уровнях власти, при поддержке общественных институтов, способна сломать ход репрессивного механизма и дает шанс на освобождение", – подытожил Полозов, призвав неравнодушных людей поддержать его в оказании помощи Ивану Яцкину.

Как сообщал OBOZREVATEL, освобожденная из плена террористической "ДНР" жительница Горловки Марина Чуйкова, которая вернулась домой в результате обмена, рассказала о пережитых издевательствах.

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Автор
Дина Баронова
Темы
Обмен пленными Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
политзаключенный
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Взвесить надо было этого борова до застенок и после застенок...для статистики мук над ним!!
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